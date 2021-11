D3A ACFF: Sans gagner, Namur s’installe en tête

Dieudonné Lwangi et les Namurois trônent désormais en tête de la série. ÉdA

Voici les résultats des clubs namurois de D3A ACFF. Aucune victoire ce week-end, mais une bonne nouvelle pour l’Union Namur…

Namur 1 – Mons 1

Même si les Merles ont été contraints au partage par Mons, les privant d’un quatrième succès de rang, ils prennent la tête de la série, à égalité de points avec Binche, étonnamment défait sur ses terres par Braine.

Tournai 0 – JS Tamines 0

La Jeunesse n’est pas parvenue à trouver la faille face à Tournai. Leur adversaire, lui non plus, n’a pas réussi à marquer. Résultat des courses: les Taminois passent devant le Pays Vert, défait à Gosselies (1-0).

Tertre-Hautrage 2 – Aische 1

Aische a essuyé sa troisième défaite consécutive, sur le terrain de Tertre-Hautrage, qui grimpe du coup sur le podium. Les Tertrois profitent de la défaite de Manage à domicile face au Crossing Schaerbeek pour s’emparer de la 3e place. Côté namurois, on marque un peu le pas avec ce 0 sur 9 et ce seul but (marqué dimanche par Clément Choisez) en 3 rencontres. Aische pointe à la 7e position avec 20 unités, tout comme Schaerbeek.