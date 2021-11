Pays de Charleroi: "Exception sac", l’alternative aux poubelles à puce

Les citoyens peuvent faire une demande, sous condition, pour utiliser des sacs au lieu des conteneurs.

Dans certaines communes de la zone Tibi, l’usage de poubelles à puce est devenu une obligation. Ces communes sont Aiseau-Presles, Anderlues, Courcelles, Farciennes, Gerpinnes, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul et Pont-à-Celles.

Bien que l’utilisation des conteneurs soit une obligation, il existe des exceptions. Certains citoyens de ces différentes communes peuvent encore utiliser les sacs blancs. Dans ce cas on appelle ça "l’exception sac", un autocollant spécial à apposer sur le sac. La décision d’utilisation des sacs justement signalés et qui en bénéficie n’est pas une décision de l’intercommunale de récolte des déchets mais bien des seules communes. Celles-ci l’autorisent à certaines conditions: l’habitation n’est pas desservie par le camion de ramassage des déchets et l’incapacité de stocker les conteneurs adéquats sur le site privé est constatée par les services techniques communaux. Pour y avoir droit, l’utilisateur doit apporter la preuve, dûment acceptée par le Collège communal, de son incapacité à déplacer le conteneur sans possibilité d’aide auxiliaire par un certificat médical justifiant d’un handicap.

Afin de formaliser toute demande d’exception, celle-ci devra faire l’objet d’un écrit adressé au collège communal, chaque année avant le 31 décembre de l’exercice d’imposition.

Cette dispense de conteneur devra n’exclut pas l’utilisation de sacs conformes. Ces sacs utilisés (sacs conformes aux modèles exigés par l’intercommunale de collecte avec quota d’étiquettes fournies par l’Administration communale et portant la mention "exception sac") seront vendus aux prix pratiqués par TIBI. Un quota d’autocollants est aussi disponible dans les différentes administrations communales.

Prenons pour exemple Anderlues. Ménage de 1 personne: 20 pièces; ménage de 2 personnes: 25 pièces; ménage de 3 personnes: 30 pièces et ménage de 4 personnes et plus: 35 pièces. Au-delà de ce quota, les étiquettes seront vendues 1 euro pièce.