Le bulletin des Hurlus: Gillekens a pratiquement tout sorti, Ribeiro encore décisif

Si Mouscron décroche une 4e victoire de suite (2-1 face au Lierse), il le doit avant tout à son gardien qui a dégoûté les attaquants adverses.

Nick Gillekens 8,5

Il a enchaîné les parades décisives d’un bout à l’autre de la rencontre. Il respire la forme et la confiance. Il est impuissant sur la superbe frappe de Van Acker. Sans lui, Mouscron n’aurait pas gagné.

Fred Duplus 7,5

Si Mouscron n’encaisse (presque) plus, c’est en partie grâce au retour du défenseur. Son expérience amène beaucoup de stabilité à la ligne arrière. Un jaune logique en 2e mi-temps.

Jérémy Taravel 7,5

Il joue en patron. Son tacle glissé à la demi-heure prouve la confiance qu’il a en lui. Il a coupé plusieurs actions dangereuses.

Dimitri Mohamed 7,5

Sérieux dans son boulot défensif, il s’est rappelé à notre bon souvenir en tentant l’une ou l’autre percée. Une belle frappe lointaine.

Olivier Myny 7,5

Il monte en puissance au fil des matchs comme le prouve son crochet-centre qui pousse Poelmans à la faute. Toujours présent en phase offensive, il ferme également mieux son flanc désormais. Remplacé par Angiulli (7) qui a eu fort à faire dans la bonne période du Lierse.

Marko Bakic 7,5

Il excelle dans son rôle à la Pirlo. Important dans la récupération, il est surtout le premier relanceur des Hurlus. Il va manquer lors de sa suspension mais Diandy a été préparé pour reprendre le rôle.

Christophe Lepoint 7,5

Une petite frayeur en déviant malencontreusement un ballon vers son but mais il est sauvé par Gillekens. Un gros travail de sappe dans le milieu pour couper les actions adverses.

Éric Bocat 7,5

Une belle tentative au but en début de seconde période. Il a assuré son travail défensif et s’est projeté quand il pouvait. Ses accélérations ont fait mal. Un magnifique sauvetage dans les arrêts de jeu!

Lucas Ribeiro 8

Il provoque la réussite en prenant sa chance à la 20e. Il fait bien car cela amène son 4e but de la saison. Il est capable de fulgurance sur un geste, ce qui en fait une menace permanente. Remplacé par Carcela (nc).

Clément Tainmont 7,5

Une belle reprise sur un centre de Chevalier mais contrée. Un gros travail tactique de sa part, surtout dans les replacements dans le bloc et dans le pressing. Il a travaillé défensivement lors du temps-fort lierrois. Remplacé par Dekuyper (nc).

Teddy Chevalier 7,5

Son pressing haut amène la phase du but. Pas de chance en seconde mi-temps quand il voit son ballon stoppé par la boue. Deux autres belles tentatives sorties par De Smet. Il s’est donné sans compter et il a même fini arrière-gauche à un moment. Il ne lui a manqué qu’un but.