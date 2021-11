Qualifs Coupe du Monde 2023: la Belgique signe un 2e succès de rang contre la Serbie

Au classement, la Belgique passe en tête du groupe A avec un bilan de 2 victoires en autant de rencontres.

La Belgique s’est imposée 73-69 (mi-temps: 29-41) dimanche après-midi à Mons, face à la Serbie (6e équipe mondiale), pour son deuxième match du groupe A des qualifications à la Coupe du monde masculine de basket 2023.

Rapidement, les Belgian Lions ont été mis en difficulté par le duo Teodosic-Petrusev qui mettaient les Serbes aux commandes 11-19 et 13-21. Les Belges réagissaient sous l’impulsion d’Ismaël Bako pour revenir à 5 longueurs avant qu’Avramovic ne remettent les visiteurs largement aux commandes à la pause (29-41) face à des Belges qui n’avaient pas obtenu le moindre lancer-franc en vingt minutes.

Au retour des vestiaires, les Belgian Lions montraient un visage plus conquérant. Le trio Sam Van Rossom, Retin Obasohan et Ismaël Bako était à la base d’un 8-0 pour recoller à 41-43. Mais côté serbe, on s’en remettait à son maître à jouer, Milos Teodosic, dans tous les bons coups, pour repartir de plus belle à 49-61. Après une petite interruption à cause d’un éclairage défectueux, la partie reprenait et les Belgian Lions en profitaient pour placer un 12-2 et repasser devant (66-65) à trois minutes du buzzer. Dans une fin de match à suspense, Sam Van Rossom prenait ses responsabilités pour offrir, d’un trois points, une superbe victoire face à la 6e nation mondiale (73-69).

Sam Van Rossom termine la rencontre avec 20 points, 4 rebonds et 3 passes. Ismaël Bako enregistre un double-double (14 points, 11 rebonds et 5 passes). Jean-Marc Mwema ajoute 11 points, 6 rebonds et 4 passes.

Au classement, la Belgique passe en tête du groupe A avec un bilan de 2 victoires en autant de rencontres. La Serbie suit avec un succès. Lundi, à 18h, la Lettonie accueillera la Slovaquie.

La Belgique jouera son prochain match le 25 février 2022 à domicile contre la Lettonie.

Lors de ce premier tour, 32 pays ont été répartis en huit groupes de quatre équipes. Au terme d’une phase aller-retour, jouée en novembre, février 2022 et juin 2022, les trois premiers de chaque groupe accéderont au second tour qualificatif. Les trois équipes d’un groupe seront rejointes par trois équipes d’un autre groupe pour former une nouvelle poule de six, en conservant les résultats obtenus au premier tour. Chaque équipe affrontera, en aller-retour, les trois nations qui n’étaient pas présentes dans sa poule initiale. A l’issue de cette phase, les trois premiers de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe du monde 2023, organisée aux Philippines, au Japon et en Indonésie.