Coupe Davis: le Kazakhstan file aussi en quarts de finale

Le futur adversaire du Kazakhstan est encore indéterminé: il s’agira d’un des deux meilleurs deuxièmes de la phase de poules.

Le Kazakhstan est le troisième qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Davis après sa deuxième victoire en deux jours, face au Canada (2-0) cette fois, dimanche à Madrid.

Une seule affiche des quarts de finale est pour l’instant connue: Italie-Croatie, programmée dès lundi.

Victorieux 2-1 de la Suède la veille, les Kazakhs ont empoché leur deuxième succès dès les simples aux dépens des Canadiens.

Mikhail Kukushkin (ATP 183) est d’abord sorti vainqueur d’un match marathon de près de trois heures face à Brayden Schnur (ATP 234) 6-3, 6-7 (5/7), 7-5, à sa cinquième balle de match... et après avoir obtenu les trois premières dans la deuxième manche.

Puis le N.1 kazakh Alexander Bublik a maîtrisé Vasek Pospisil 6-2, 7-6 (8/6), non sans avoir écarté deux balles de troisième set dans le jeu décisif.

La Suède, deuxième du groupe B avec un bilan de quatre victoires pour deux défaites, peut légitimement espérer obtenir un des deux billets réservés aux meilleurs deuxièmes.

Le Canada, finaliste sortant mais privé de ses deux joueurs membres du top 15, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, est lui éliminé.

La phase finale de la Coupe Davis new-look, dont c’est la deuxième édition (après 2019, elle avait été annulée en 2020 en raison du Covid-19), consiste en une phase de poules avec six groupes de trois équipes, répartis cette année dans trois villes différentes, Madrid, Innsbruck et Turin, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.