Coupe Davis: la Croatie rejoint l’Italie en 1/4

Il s’agit de la première affiche connue des quarts de finale. La rencontre entre ces deux nations aura lieu dès lundi à Turin.

La Croatie de Marin Cilic a rejoint l’Italie en quarts de finale de la Coupe Davis avant même la fin de son deuxième duel dans le groupe D avec la Hongrie, dimanche à Turin en Italie.

Après sa victoire 3-0 contre l’Australie jeudi, un match gagné suffisait à la Croatie pour être certaine de terminer en tête de sa poule.

Ce point synonyme de qualification pour les quarts de finale a été apporté dès le premier simple par Nino Serdarusic (ATP 242), vainqueur de Fabian Marozsan (ATP 359) 6-4, 6-4.

Si bien que la défaite 4-6, 7-5, 6-4 du N.1 croate Marin Cilic, ex-numéro 3 mondial aujourd’hui 30e, surpris par le 282e mondial Zsombor Piros après avoir pourtant mené 4 jeux à 1 dans la manche décisive, ne porte pas à conséquence.

Pour Piros, déjà victorieux de l’Australien John Millman (4-6, 6-4, 6-3) la veille, c’est néanmoins une sacrée performance.

La phase finale de la Coupe Davis new-look, dont c’est la deuxième édition (après 2019, elle avait été annulée en 2020 en raison du Covid-19), consiste en une phase de poules avec six groupes de trois équipes, répartis cette année dans trois villes différentes, Madrid, Innsbruck et Turin, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.

La Croatie avait été sacrée en 2018 lors de la dernière édition de la Coupe Davis jouée dans sa formule historique.