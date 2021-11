DIRECT | Duel des Sporting entre Charleroi et Anderlecht, Refaelov ouvre le score en fin de première période (0-1)

Charleroi et Anderlecht s’affrontent dans le cadre de la 16e journée de championnat. Les Zèbres ont l’occasion de prendre la deuxième place, tandis que les Mauves doivent recoller au plus vite avec le top 4.

Duel des Sporting ce samedi en Pro League! Le Sporting Charleroi accueille le Sporting d’Anderlecht. Les deux équipes ne sont séparées que par 4 points au classement général. Une rencontre à fort enjeu pour deux clubs qui veulent se faire une place dans le top 4. Charleroi connaît des derniers résultats globalement favorables, si on met de côté la lourde défaite face à l’Union début novembre. Les Zèbres sont cinquièmes du classement avec 26 points. Grâce à la défaite de Malines face au Cercle, ils peuvent prendre la deuxième place ce soir en cas de victoire. Edward Still a pratiquement reconduit le même onze carolo que lors de la dernière rencontre face au Cercle de Bruges. Seul Nicholson, mis au repos la semaine passée, prend la place du jeune Anthony Descotte en attaque.

Anderlecht vit une période plus compliquée. Les Mauves n’ont remporté qu’un seul de leurs 8 derniers matchs de championnat. Actuellement septième avec 22 points, Anderlecht se doit de remporter la rencontre pour ne pas accumuler du retard sur le top 4. Concernant la composition de Vincent Kompany, Murillo a purgé sa suspension de deux matchs et retrouve sa place d’arrière droit. Lisandro Magallàn est reconduit en défense centrale aux côtés de Wesley Hoedt. Devant, Anderlecht devra faire sans Benito Raman, exclu la semaine passée et suspendu pour 3 matchs. Refaelov et Amuzu retrouvent une place dans le onze. Ils évolueront derrière le duo Kouamé-Zirkzee.

Anderlecht monte en puissance en fin de période

Charleroi met le pied sur le ballon en première période, mais ne se procure pas la moindre occasion. Les Mauves débutent timidement la rencontre en prenant très peu de risques. Le début de match est globalement peu rythmé et est pauvre en véritable occasion.

À la 26e minute de jeu, Zirkzee lance parfaitement Kouamé seul face au but. L’attaquant Ivoirien réalise un contrôle approximatif et ne profite pas de son avance sur la défense. Il donne alors le ballon à Amuzu sur le côté droit, qui ne parvient pas à tenter sa chance suite à un superbe retour de Bessilé. À la 41e minute, Ilaimaharitra est mis sous pression devant le rectangle et perd le ballon. Kouamé transmet rapidement le cuir à Refaelov, mais sa frappe toucher l’équerre du but de Koffi.

Anderlecht commence à prendre le dessus et à se créer des occasions en cette fin de première période. Et ça paye: à la 45e minute, Kayembe perd le ballon face à Amuzu. L’attaque bruxelloise combine vite et trouve Refaelov dans le rectangle, qui envoie le ballon au fond des filets (0-1, 45e). Anderlecht inscrit un but au meilleur des moments juste avant la mi-temps. Charleroi a dominé pendant 30 minutes, mais n’a pas su inquiéter Van Crombrugge une seule fois. L’occasion manquée par Kouamé aurait dû avertir les Zèbres de la montée en puissance d’Anderlecht.

LES COMPOS :

Voici la composition du Sporting de Charleroi pour la rencontre de ce soir face au @rscanderlecht 🔥😁 #CHAAND #RCSC #JPL pic.twitter.com/f3QTn58d6o — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) November 27, 2021

LE DIRECT :