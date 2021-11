Cadavre retrouvé à Boussu: la police lance un appel à témoin

L’enquête pour identifier la victime et éclaircir les circonstances de sa mort piétine.

Le 15 novembre 2021 vers 16 h 00, le corps sans vie d’un homme, écrasé sous un coffre-fort, a été retrouvé dans une habitation située rue François Dorzée à Boussu. À ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée.

Cet homme est âgé entre 40 et 45 ans, mesure 1m81, pèse 94 kg et a les cheveux noirs. Il porte une barbe naissante.

Il portait une veste noire, un T-shirt blanc, un gilet gris à boutons et un pantalon en jeans noir. La victime portait également une chevalière en métal blanc.

Si vous reconnaissez cet homme, ou si vous avez plus d’informations concernant ce fait, la police demande de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.be.

La victime avait été découverte par le nouveau propriétaire qui venait prendre possession de cette habitation qui appartenait auparavant à la commune de Boussu.