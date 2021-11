Foutu Covid, mazout en baisse, éternel Freddie Mercury… nos 10 infos pour les 55 ans et plus

Et si, entre la sinistrose de l’épidémie (avec ses nouvelles restrictions) et les problèmes de Nicolas Hulot (Ushu-aïe-aïe), on se réécoutait de "bonnes vieilles chansons" de Freddie Mercury et de Queen? Show must go on…

Par Franck Destrebecq

Billet

Black Friday? Et pourquoi pas Rainbow Year?

Vendredi, c’était le Black Friday, comme on dit aussi dans les pays francophones (grrrr!). Eh bien, vendredi, je n’ai rien acheté. Rien, nada, que dalle! Faut dire que je n’avais besoin de rien. Pas comme une de mes collègues, qui avait bousillé son smartphone (téléphone portable) et qui en a acheté un nouveau en bénéficiant d’une promo de 200€. J’aurais sans doute fait pareil si ça m’était arrivé. Mais bon, je me répète, je n’avais besoin de rien (un petit coup de sonde m’indique que c’était la même chose dans toute la famille).

Alors, on n’a pas succombé aux sirènes publicitaires. Ni vendredi ni toute la semaine. Car vous avez remarqué? Ce Black Friday, un peu partout, il durait toute la semaine (et je viens de découvrir l’existence d’un Cyber Monday…). C’était une Black Week, quoi! Et après, il y aura toutes ces réclames pour les jouets de la Saint-Nicolas. Ah ben, non. Elles ont déjà commencé depuis belle lurette. Puis, il y aura les soldes d’hiver, les offres pour la Saint-Valentin, les pubs pour les cloches (pour Pâques), à nouveau les soldes (d’été, cette fois), etc., etc.

Tant qu’à baptiser des périodes de réductions de prix (attention quand même aux annonces bidon) avec des noms de couleurs, après le Black Friday (ou Black Week) de fin novembre, pourquoi ne pas inventer le White December (le White Christmas existe déjà, non?), le Yellow New Year (pour janvier), le Pink February (pour la Saint-Valentin, bien sûr), etc., etc.

En fait, il y aurait soldes sur soldes. Et on n’en est pas loin, hein, avec toutes ces opérations promotionnelles qui se suivent les unes après les autres. Avec des soldes permanents (*), ce serait carrément une Rainbow Year, une année arc-en-ciel. Pour mettre un peu de couleur dans cette atmosphère toute de grisaille?

(*) NB: eh oui, contrairement à ce qu’on entend de plus en plus, "soldes" est, dans cette acception-ci, un mot masculin (de gros soldes, de forts soldes, etc.); c’est ce qui reste en stock, comme le solde d’un compte bancaire… et le mien, on l’aura compris, n’a pas bougé d’un iota ni d’un centime, en ce "vendredi noir".

Dans l’actu

Encore et toujours ce foutu Covid

Les nouvelles principales mesures après le Codeco de ce vendredi. -

L’actualité de cette semaine a encore été rythmée par l’épidémie de Covid et nos vies marquées par les nouvelles mesures prises par le dernier Codeco, le Comité de concertation (inter-gouvernements). Notre récapitulatif sur tout ce qu’il faut savoir sur le Covid en Belgique (et dans le monde) est à lire ici.

Accusé d’agressions sexuelles, Nicolas Hulot, quitte la vie publique

Nicolas Hulot se dit indigné. AFP

L’ancien ministre français et activiste environnemental Nicolas Hulot, visé par de nouvelles accusations d’agression sexuelle et de viol qu’il a dévoilées mercredi et démenties, a annoncé quitter " définitivement la vie publique ".

Et alors ? Par mail, Thérèse Botton a réagi au billet d’Anne Sandront, publié la semaine passée "Je ne tiendrai pas jusqu’à 67 ans". Je partage à 100% le point de vue émis sur le travail jusqu’à 67 ans. J’ai une fonction de cadre à responsabilité mais à presque 65 ans - dans 2 mois - j’éprouve exactement les mêmes difficultés surtout quand les programmes informatiques se superposent et nous compliquent la vie. Par contre je crois qu’on reste aussi performant si pas plus grâce à notre expérience et dans la façon de relativiser un problème! Malheureusement, oui, je regrette de ne pas être plus disponible pour mes 2 petits-enfants en bas âge, ma fille ne peut pas vraiment compter sur moi le mercredi! Ni pendant les congés scolaires , une vraie galère pour les parents qui travaillent ou lorsque la crèche ferme! Envie de partager votre expérience ? De réagir à nos billets ou à un article ? Envoyez un mail à etalors@lavenir.net

En pratique

Prix du mazout en baisse: le moment de remplir sa cuve?

Maintenant ou attendre encore? ÉdA

Le prix du mazout de chauffage poursuit sa lente diminution: doit-on remplir sa cuve à mazout maintenant ou attendre ?

Les destinations préférées des seniors

Vacances et liberté. Monkey Business – stock.adobe.co

Si vos enfants volent de leurs propres ailes, il est peut-être temps d’ouvrir les vôtres! Et si vous en profitiez pour découvrir le monde et de nouvelles cultures? Où aller en vacances ? Telle est la question. Et voici des éléments de réponse

Comment éviter le parking à 10€ de l’heure aux Plaisirs d’Hiver, à Bruxelles

Bruxelles: les prix du parking sont exorbitants pour Plaisirs d’Hiver. Avec 10 € de l’heure pour se garer dans le quartier des Quais (voir notre carte), il est judicieux de privilégier les transports en commun et les parkings de dissuasion.

Aménager un jardin d’hiver pour un coin de verdure à l’intérieur

Un coin de verdure chez soi. Zita Stankova – stock.adobe.com

Lorsqu’on n’a pas l’occasion de profiter de son jardin à cause de la météo, on peut se créer un jardin d’hiver à l’intérieur.

Notre sélection de jeux de société

Jouer ensemble. Benjavisa Ruangvaree – stock.adobe.com

Bientôt les fêtes. Découvrez notre sélection de 10 idées cadeaux de jeux de sociétépour des expériences à vivre

Coups de cœur

Éternel Freddie Mercury

Foutu sida… -

Un coup de cœur (et de blues) tout personnel… mais que beaucoup partageront. Il y a 30 ans, décédait Farrokh Bulsara, mieux connu sous le nom de… Freddie Mercury (évocation de sa carrière, de celle du groupe Queen et vidéos).

Bernard Lavilliers: «Le jour où l’écologie sera rentable pour les marchés, tout le monde en fera…» (interview)

Bernard Lavilliers égal à lui-même. Reporters/JLPPA

Pour son 22e album studio, Bernard Lavilliers s’est rendu en Argentine. S’il chante Buenos Aires et ses "portenos" fatigués, il se penche aussi sur le monde et ses problèmes. Notre interview de Bernard Lavilliers est à lire ici.

L’Eau Vive (Profondeville) a 30 ans: «Je n’ai jamais couru après les étoiles»

Le secret de Pierre Résimont? Sa femme, cheffe de salle, Anne Jauquet. Antoine Melis

L’Eau Vive, le restaurant de Pierre Résimont, qui a été le plus jeune étoilé de Belgique, a 30 ans. Le chef de Profondeville revient sur son parcours.