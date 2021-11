L’oenostock by C. de Champagne: des bulles pour les connaisseurs

Après cinq ans d’activités tournées vers le B2B, l’Œnostock by C. de Champagne est devenu un point de vente proposant toute une gamme de champagnes gastronomiques.

+ LIRE AUSSI | Dans la cave à vin du Deuzio : les bouteilles de la semaine

Benjamin Duplouy et Thomas Collart se connaissent depuis les bancs du collège Saint-Pierre à Jette. Si leur vie a pris à un moment des chemins différents, ils se sont retrouvés à l’occasion d’un voyage en Champagne pour finalement devenir associés et créer C. de Champagne.

"Nous buvions toujours le même champagne quand nous allions en vacances ensemble, raconte Benjamin Duplouy (photo). En allant voir le vigneron qui le produisait et en discutant avec lui, on lui a posé la question de savoir où trouver son champagne en Belgique. Il nous a expliqué que son importateur venait de décéder et que le marché belge devenait compliqué pour lui."

Sur le chemin de retour vers la Belgique, les deux amis se mettent d’accord sur le principe que les champagnes de vignerons indépendants, c’est bon, c’est sympa et peu de monde les connaît.

Des particuliers aux professionnels

"Nous avons donc commencé à nous intéresser au marché, voir ce qui existait. Quelle était la concurrence sur le marché? Comment est-ce qu’on pouvait s’implémenter dedans? Et le projet a été jusqu’au lancement de notre société C. de Champagne, en juillet 2016. Au début, on voulait s’adresser aux particuliers mais, très vite, nous nous sommes orientés vers les professionnels. Nous avons fait notre petit bonhomme de chemin sans connaître personne dans la gastronomie, ni dans la sommellerie."

En poussant quelques portes prestigieuses, le duo arrive à placer ses champagnes de vignerons, dans quelques très beaux restaurants. Aujourd’hui, il fournit le Zilte (3 étoiles à Anvers), mais aussi chez Bon Bon (2 étoiles), le Château du Mylord (2 étoiles), la Table de Maxime, le Coq au Champs…

" Pour la Flandre, nous travaillons avec Vicky Corbeels, qui organise de temps en temps des dégustations avec des sommeliers, avec nos champagnes. Mais certains clients viennent spontanément. Pour la Wallonie et Bruxelles, c’est moi et Thomas qui nous chargeons de la prospection et des livraisons. Nous sommes vraiment devenus les spécialistes de la Champagne car, finalement, en Belgique, beaucoup de cavistes ont un champagne ou deux vignerons champenois dans leur gamme."

Devenir spécialiste, sans être caviste multimarque et ne faire que du vin de Champagne, c’est une bonne idée.

"Nous, on a commencé par distribuer six domaines et puis, petit à petit, on a continué à étoffer notre offre parce que l’on voulait proposer aussi d’autres choses à nos clients. Avec 150 références, on s’est rendu compte que devenir spécialiste, sans être caviste multimarque et ne faire que du vin de Champagne, c’est une bonne idée, se félicite Benjamin. Peu à peu, après avoir suscité l’intérêt auprès des professionnels, en 2019, nous avons aussi organisé un salon des vins de Champagne à l’Atomium, avec une journée, le dimanche, uniquement pour les particuliers, tout en réservant celle du lundi aux professionnels. C’était une belle vitrine pour qu’on puisse entendre parler de notre nom. Parce qu’on n’était pas connu. Cela nous a ouvert des portes de quelques clients particuliers."