Finale "Danse avec les stars 2021": Tayc et Fauve Hautot gagnent avec Stromae (vidéos)

Tayc remporte la finale de "Danse avec les stars" sur TF1 ce vendredi 26 novembre 2021. Il termine devant Bilal Hassani et Michou. Avec cette victoire de Tayc, son partenaire pour cette saison 2021, Fauve Hautot, enregistre une troisième victoire dans l’histoire de DALS.

La soirée commençait avec une première danse qui a vu l’élimination d’un des couples. Tayc et Fauve Hautot ouvraient le bal et réalisaient une performance de haut vol… la perfection selon les juges qui leur donnaient la note maximale de 40 points.

Michou et Elsa Bois ne déméritaient pas mais ne récoltaient que… 32 points alors que Bilal Hassani et Jordan Mouillerac étaient salués par les juges avec 39 points. Michou était donc éliminé à l’issue de ce premier round.

La suite de la soirée? Une samba pour Tayc et Fauve Hautot et une valse pour Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Avantage Tayc pour les jurés. La dernière danse des finalistes était un contemporain. Tayc et Fauve s’exécutaient sur du Stromae. Bilal et Jordan dansaient sur une chanson de Sia.

Finalement, le vote du public a tranché en faveur de Tayc et de sa partenaire.

Le chanteur est le 11ème gagnant de l’histoire de "Danse avec les stars" après un parcours impressionnant.