Coupe Davis: l’Italie bat les Etats-Unis 2-0

L’Italie, soutenue par son public à Turin, a réussi son entrée en lice dans la Coupe Davis en battant les Etats-Unis grâce à des victoires éclatantes de Lorenzo Sonego puis Jannik Sinner dans les deux simples.

Sonego (27e mondial) a ouvert la voie en jouant "le meilleur tennis de (sa) vie" pour battre Reilly Opelka (26e) 6-3, 7-6 (7/4).

Il a été imité dans la foulée par Sinner (10e) qui a humilié John Isner (24e) 6-2, 6-0 en 1h02. Un match conclu sur un ace de Sinner -son seul du match- qui a laissé son adversaire sans réaction.

Pour le classement du groupe, le double italien Simone Bolleli/Fabio Fognini doit encore affronter son homologue américain Rajeev Ram/Jack Sock.

La Colombie complète le groupe E.

La phase finale de la Coupe Davis new look, dont c’est la deuxième édition qui débute (après 2019, elle avait été annulée en 2020 en raison du Covid-19), consiste en une phase de poules avec six groupes de trois équipes, répartis cette année dans trois villes différentes, Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.