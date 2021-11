Farid répond à votre question météo: "Il faudra bien se couvrir à Durbuy"

La question du jour à Farid est celle de Jacques de Erquelinnes (Hainaut) "Salut Farid, je pars à Durbuy au Marché de Noël de dimanche à lundi soir voire mardi. À quelles conditions je peux m’attendre? Merci d’avance!" Farid répond et donne ses prévisions du week-end.

Salut Jacques! Il faudra bien se couvrir mais Durbuy étant situé à 200 m d’altitude, le risque de neige me semble réduit. Dimanche sera d’abord calme avec des éclaircies et une petite averse de neige locale avant l’arrivée d’ondées plus fréquentes l’après-midi. Elles seront de neige fondante ayant du mal à accrocher au sol vu le mercure légèrement positif pendant la journée. Le soir à nouveau plus sec avec du gel et un lundi matin plus sec mais le retour des ondées hivernales l’après-midi (pluie et neige fondante car maximas de 3°C). Une perturbation plus structurée arrivera mardi matin annonçant un redoux plus net et des maximas repassant au-dessus de 5°C. Le vent de nord-ouest sera costaud alors il faudra bien se couvrir.

Et samedi, sur le reste du pays?

Un deuxième petit minimum descendra sur le pays accompagné d’une limite frontale secondaire. Finalement, cette petite dépression devrait passer à l’ouest du pays avec quelques averses à proximité des Flandres jusqu’au Hainaut occidental. Pendant ce temps-là, il neigeotera encore près de la frontière allemande apportant 1-2 cm en plus à la couche (au-delà de 500 m d’altitude).

Durant l’après-midi, un petit redoux se fera ressentir en plaine avec la remontée de la limite pluie/neige vers 300 m mais le risque de précipitation sera plus réduit. Le soir, une nouvelle perturbation pourrait descendre des Flandres avec quelques averses de pluie/neige surtout le long de la frontière française et le Hainaut puis le sud avec encore 1-3 cm au-delà de 400 m et un saupoudrage possible ailleurs. Vent de sud-ouest sur le centre et de nord-ouest à la mer (modéré à assez fort) et maxima de 0°C sur les sommets à 3°C sur le centre.