Jan Jambon critique le contenu du pavillon belge de l’Expo de Dubaï

"Insuffisant", "dépassé": aux yeux du ministre-président flamand Jan Jambon, ce qui est montré au public au sein du pavillon belge de l’Exposition universelle de Dubaï ne correspond en rien à ce que représente la Flandre aujourd’hui ni à ce qu’elle veut représenter.

Lors de sa visite sur place fin octobre à l’occasion de l’ouverture de la "semaine flamande", M. Jambon avait loué l’architecture du pavillon, mais le contenu de celui-ci laisse fortement à désirer, selon lui.

«Le contenu est très décevant»

"Pendant la semaine flamande, nous sommes parvenus à positionner la Flandre en tant que région novatrice sur le plan technologique", a-t-il affirmé. "Mais une fois partis, il ne reste évidemment que le pavillon, avec la manière dont la Flandre y est promue et représentée". Et cela est insuffisant à ses yeux. "Ce n’est pas moi seul qui le dis, les entrepreneurs et les organisations patronales qui m’accompagnaient le disaient aussi. Même les firmes qui ont sponsorisé. Par rapport à d’autres pays comparables, le contenu présenté par la Belgique a été très décevant. Je n’ai rien contre le restaurant ni le toit-terrasse, qui étaient très bien, mais c’est juste un petit plus agréable, ce n’est pas l’essentiel. Pour une prochaine édition, il faudra que ça change".

Le nationaliste flamand souhaite que la Flandre se présente de manière autonome dans ce genre d’événement. "L’exemple du Land allemand du Bade-Wurtemberg, qui a son propre pavillon, peut nous inspirer. Je crois avoir compris que c’est possible pour les Länder d’Allemagne, aussi pour les entités fédérées de Belgique, mais que le gouvernement fédéral doit donner son accord".

Lors de la semaine Wallonie-Bruxelles organisée à la mi-novembre dans le cadre de l’Exposition universelle, le ministre-président wallon Elio Di Rupo et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet s’étaient tous les deux opposés à cette idée.