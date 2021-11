Le groupe pop-rock italien Måneskin à l’affiche du Rock Werchter

Le groupe pop-rock italien Måneskin, vainqueur de l’Eurovision, se produira l’été prochain au festival Rock Werchter, ont annoncé vendredi les organisateurs. Jeudi, 16 nouveaux noms avaient été dévoilés.

Måneskin est l’une des plus grandes révélations pop de cette année. En mai, le groupe a remporté le concours Eurovision de la chanson et il est en tête des charts avec plusieurs de ses tubes. Le groupe est également très populaire en Belgique. Ce n’est que la quatrième fois qu’un nom italien est à l’affiche du Rock Werchter.

Le groupe se produira à Werchter le samedi 2 juillet. Ce jour-là, Faith No More, Jamie xx, Imagine Dragons et Twenty One Pilots enflammeront également les différentes scènes du festival brabançon. Parmi les autres têtes d’affiches connues à ce jour figurent par ailleurs Pearl Jam, Metallica et Red Hot Chili Peppers.

Le festival Rock Werchter se tient cette année du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet. Les billets sont en vente via ticketmaster.be. La journée de vendredi est d’ores et déjà soldout.