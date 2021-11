"Nu", le nouveau variant Covid très contagieux qui inquiète: "On ne peut pas conclure qu’il s’imposera"

Bien que "Nu", un nouveau variant très contagieux apparu en Afrique du Sud, ait récemment été détecté en Belgique, Sciensano reste prudent.

"Il est trop tôt pour savoir quelle place prendra ce variant en Europe ou le taux de vaccination est largement supérieur", estime ainsi Yves Van Laethem.

Premier pays européen à signaler "Nu" dans ses frontières, la Belgique ne préfère pas alimenter le climat anxiogène actuel. "Nous aurons plus de renseignements sur ce variant d’ici deux à trois semaines. Actuellement, on ne peut pas conclure qu’il s’imposera ici aussi." Et le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 de rappeler que "nous avons déjà eu des cas similaires d’alertes concernant des variants qui ne se sont finalement pas imposés en Europe, comme le variant péruvien par exemple."

Voyages limités

Invitant le gouvernement à agir préventivement afin que "cette nouvelle souche ne vienne pas engorger encore plus les services hospitaliers", Sciensano espère que l’Europe s’entendra sur une mesure collective, comme la fermeture des frontières.

En attendant, le Premier ministre Alexander De Croo a précisé à l’issue du Comité de concertation que la Belgique allait instaurer des limitations de voyages pour les personnes revenant d’Afrique australe.