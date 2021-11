Covid: il est "prématuré" de prévoir une adaptation des vaccins au nouveau variant, dit l’EMA

Le nouveau variant détecté en Afrique du Sud et aux multiples mutations est potentiellement très contagieux AFP

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré vendredi qu’il est "prématuré" de prévoir une adaptation des vaccins au nouveau variant du Covid-19 détecté d’abord en Afrique du Sud.

"Il est prématuré à l’heure actuelle de prévoir l’adaptation des vaccins (...) afin de lutter contre ce variant émergent", a déclaré l’EMA.

Baptisé pour l’instant B.1.1.529 (ou "Nu"), le nouveau variant détecté en Afrique du Sud et aux multiples mutations est potentiellement très contagieux, selon des scientifiques sud-africains, qui y voient les signes d’une nouvelle vague de pandémie.

Un cas de contamination a d’ores et déjà été détecté en Belgique, qui devient ainsi le premier pays européen à en faire état. Il s’agit, selon le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, d’une personne non vaccinée venue d’un pays tiers et testée positive le 22 novembre.

Le virologue Marc Van Ranst a précisé sur Twitter que cette personne est arrivée d’Égypte le 11 novembre et n’a développé ses symptômes que onze jours plus tard.