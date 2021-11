Les Plaisirs d’hiver s’ouvrent sans grand bruit à Bruxelles

La 20e édition des Plaisirs d’hiver s’est ouverte vendredi midi à Bruxelles sans grand bruit et sans fête inaugurale, afin d’éviter des attroupements de foule en raison des restrictions sanitaires

Le sapin de la Grand-Place s’illuminera à la tombée de la nuit et un son et lumière rythmera la soirée. Le spectacle sera reproduit tous les soirs jusqu’à la clôture des Plaisirs d’hiver le 2 janvier prochain.

Bracelet obligatoire

Des règles sanitaires renforcées ont été décidées par la Ville mi-novembre.

Le parcours du marché de Noël a été étendu afin d’en fluidifier la fréquentation. Un bracelet est obligatoire pour tout visiteur de 16 ans et plus pour consommer, faire des achats et profiter des attractions. Ces pass seront délivrés quotidiennement en différents points du parcours sur présentation du Covid Safe Ticket et d’une pièce d’identité. Le port du masque est de plus obligatoire pour toute personne de 10 ans et plus sur la totalité du parcours. Les 800 m2 de patinoire ne pourront accueillir que 200 personnes à la fois, avec Covid Safe Ticket contrôlé pour les plus de 16 ans. Les entrées et les sorties seront séparées et un sens du patinage devra être respecté. Le bourgmestre Philippe Close a déconseillé aux personnes non vaccinées de se rendre aux Plaisirs d’hiver.

Parkings en libre accès

L’Agence bruxelloise du stationnement parking.brussels a annoncé vendredi que les parkings Ceria et Crainhem seront en libre accès durant tous les week-ends des Plaisirs d’hiver. Les cyclistes disposeront gratuitement de deux parkings pour vélos de 50 places chacun, surveillés par des gardiens, situés rue du Marché aux porcs et boulevard de l’Impératrice.

Cette édition met en lumière le train, en écho à l’année européenne du rail et au thème du festival biennal Europalia. Un vidéo-mapping immersif à 270° extériorisera sur la place du Musée l’exposition d’Europalia "Voies de la modernité", qui a cours dans les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Le wagon Galaxy Express, une installation audiovisuelle de 25 mètres de long inspirée de la série manga Galaxy Express 999, accueillera de plus les passants devant la gare centrale. Une fresque en trompe-l’œil présentera la jonction ferroviaire Nord/Midi.

En plus du traditionnel marché de Noël, il y aura encore un village "Après-ski" sur la place de La Monnaie avec notamment des pistes de luge synthétiques et un village de créateurs dans la galerie Anspach.

Pour la première fois, le bois de La Cambre sera intégré aux Plaisirs d’hiver et proposera du 3 décembre au 9 janvier de multiples activités: une patinoire, des manèges ou des pistes de curling.