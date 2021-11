L’ancien ministre français Nicolas Hulot accusé de viols: la justice ouvre une enquête

La justice a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle vendredi, au lendemain de la diffusion d’un reportage télévisée mettant en cause l’ancien animateur star de la télé, éphémère ministre français Nicolas Hulot, selon un communiqué.

Les investigations "s’attacheront à déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l’action publique est acquise", a expliqué la procureure de Paris. Au moins six femmes, dont une mineure au moment des faits, accusent l’ardent défenseur de la cause environnementale de viols ou d’agressions sexuelles commis entre 1989 et 2001, ce qu’il conteste.