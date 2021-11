Petitjean: "Pour le moment, pas de remise en province de Liège"

On jouera bel et bien au foot chez nous en province de Liège ce week-end. Sauf si… BELGA

Oui, on jouera bien au foot ce week-end en province de Liège. Sauf si…

Cela vient de tomber: le comité provincial luxembourgeois a décrété une remise pour le football dans sa province. Faut-il dès lors s’attendre à la même chose en province de Liège? On a évidemment posé la question à Didier Petitjean, manager général du football provincial liégeois. "Non, pour le moment, il n’en est nullement question, assure-t-il. On s’est évidemment posé la question ce jeudi en réunion mais on a eu peu de demandes. Tant concernant les équipes premières que les jeunes, d’ailleurs. Puis, le temps ne se prête pas encore à la chose. Après, ce que je vous dit est valable ce vendredi après-midi. Mais si samedi matin, il y a 40 centimètres de neige, là, on repensera à la chose. "

Aucune mise au point supplémentaire n’est prévue pendant le week-end sauf si les circonstances atmosphériques l’imposent, évidemment.