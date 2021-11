Covid: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 26 novembre.

La sélection de la rédaction Codeco: le monde de la nuit ferme, l’horeca ouvert jusqu’à 23h et limité à 6 personnes par table Un nouveau Comité de concertation consacré à la pandémie de Covid s’est tenu ce vendredi 26 novembre 2021. La Belgique a pris de nouvelles mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Elles ont été détaillées par le Premier ministre. + LIRE ICI Chiffres ce vendredi en Belgique: plus de 300 hospitalisations par jour Les indicateurs de la pandémie de coronavirus en Belgique poursuivent leur inlassable hausse. + LIRE ICI Hausse des contaminations: discothèques, bars et… enfants pointés du doigt par une étude Pour courir moins de risque d’attraper le coronavirus, il vaut mieux éviter des lieux clos et bondés comme les bars et les discothèques. Mais aussi se ternir à distance… des enfants, si l’on en croit l’Institut Pasteur. + LIRE ICI Nouveau variant en Belgique: "On devrait fermer les frontières à l’Afrique australe" Le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué vendredi après la réunion du Comité de concertation que la Belgique allait elle aussi, à l’instar de ses voisins, instaurer de nouvelles limitations aux voyages entrants à partir de l’Afrique australe. + LIRE ICI

1. Belgique

Selon Sciensano, les personnes non-vaccinées risquent 50 fois plus de décéder du Covid

Alors qu’un nouveau Codeco est programmé ce vendredi, un nouveau rapport de l’Institut de santé publique Sciensano insiste sur les bienfaits de la vaccination, qui sera au cœur de ce comité de concertation. + LIRE ICI

Yves Coppieters avant le Codeco: «J’ai l’impression qu’il n’y a plus de capitaine sur le bateau»

En ce jour de Comité de concertation, débuté à 8h du matin, Yves Coppieters a fait le point. Des mesures fortes sont attendues: la fermeture de l’Horeca à 23h et la fermeture pure et simple du monde de la nuit sont sur la table, tout comme des restrictions concernant les fêtes privées. Le professeur en santé publique de l’ULB rappelle qu’il est impératif de briser les chaînes de transmissions et la courbe des contaminations, mais selon lui, il est trop tôt pour prendre de nouvelles mesures. + LIRE ICI

Le salon de l’auto 2022 «déplacé» chez les concessionnaires

Le Salon de l’Auto, qui devait se tenir à Bruxelles du 15 au 23 janvier, se tiendra finalement dans l’ensemble des concessionnaires automobiles du pays, annonce vendredi la Fédération belge de l’automobile et du cycle (Febiac), qui organise l’événement. + LIRE ICI

Pour la CSC, l’obligation vaccinale ne doit pas être limitée au secteur des soins de santé

les militants CSC du personnel soignant du Hainaut, ainsi que quelques militants du syndicat SLFP ont exprimé leur opposition à l’obligation du seul secteur de la santé de se faire vacciner contre le Covid-19. + LIRE ICI

Les ministres de l’Enseignement proposeront des mesures supplémentaires d’ici lundi

Les ministres de l’Enseignement se réuniront durant le week-end et proposeront d’ici lundi des mesures en matière de séparation des groupes, d’activités extra-scolaires, de port du masque et de ventilation, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo vendredi, à l’issue du Comité de concertation. + LIRE ICI

Pas de retour de la bulle privée, mais un appel à la responsabilisation

Le Comité de concertation de ce 26 novembre a décidé de ne pas relancer "la bulle privée", soit la limitation du nombre personnes que l’on peut rencontrer chez soi. + LIRE ICI

Van Ranst après le Codeco: «L’heure de fermeture différente aux Pays-Bas engendrera un trafic frontalier»

Le Comité de concertation a décidé de fermer l’horeca à 23h en Belgique, parmi sa batterie de mesures pour faire face à la reprise de l’épidémie de coronavirus. Marc Van Ranst a réagi avec nuance. + LIRE ICI

2. Régions

Cinés Wellington: «La fréquentation a baissé de 50% depuis le CST»

Le patron des Cinés Wellington s’attendait pourtant à ce que le Covid Safe Ticket rassure les spectateurs et les fasse revenir dans les salles. + LIRE ICI

Le carnaval de Bastogne annulé: «Ne pas être responsable d’un cluster»

Le carnaval de Bastogne est annulé. Le comité du Pat’Carnaval ne voyait pas comment organiser les festivités en février. + LIRE ICI

Mons: en grève à Ambroise-Paré, la CSC invite le gouvernement à revoir sa copie

Le syndicat craint que la pénurie de personnel s’aggrave si certains travailleurs sont écartés. + LIRE ICI

3. Monde

Il faudra «plusieurs semaines» pour mieux comprendre le nouveau variant, selon l’OMS

Il faudra "plusieurs semaines" pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du nouveau variant qui a d’abord été détecté en Afrique du Sud et nommé B.1.1.529, a indiqué un porte-parole de l’OMS vendredi. + LIRE ICI

La France suspend les arrivées en provenance d’Afrique australe

La France suspend immédiatement les arrivées en provenance de sept pays d’Afrique australe, dont l’Afrique du Sud, en raison de "la découverte d’un nouveau variant du coronavirus particulièrement préoccupant", a annoncé Matignon à l’AFP vendredi. + LIRE ICI