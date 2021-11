Les réactions au Codeco du 26 novembre 2021: "Une gestion de crise lamentable"

Les réactions fusent après la série de nouvelles mesures actées par le Comité de concertation de ce vendredi. Voici ce qu’en pensent les secteurs concernés.

«Gestion de crise lamentable», pour l’horeca

Le Comité de concertation de ce 26 novembre a acté une série de mesures visant notamment le secteur de l’horeca.

Ainsi, le nombre de personnes par table sera limité à six (sauf si personnes d’un même ménage), avec obligation de fermer les établissements à 23h00 (ouverture à partir de 5h00) et seules les places assises à table seront autorisées, dès samedi.

Pour Maxence Van Crombrugge, président de la Fédération Horeca Wallonie, ces nouvelles mesures témoignent d’une "gestion de crise lamentable". Il déplore que son secteur soit à nouveau mis à contribution alors qu’il a déjà consenti à de lourds efforts cette année, avec, notamment, cinq mois de fermeture.

"Ce sont des mesures qui vont surtout porter atteinte aux cafés. L’ambiance commence généralement à monter vers 22 heures et les fêtes patronales qui approchent sont également très importantes pour les cafetiers. Sans oublier que certains comptaient sur leur proximité avec les marchés de Noël pour remonter la pente", explique-t-il à Belga.

Le président de la Fédération horeca dit ne pas comprendre la limitation à six personnes par tables dans les restaurants.

En soi, ça ne modifie pas la capacité des restaurants. Il y aura donc autant de monde qu’avant mais pas à la même table. Ça va à nouveau casser l’élan festif qui commençait à reprendre.

Maxence Van Crombrugge demande également au monde politique de se pencher sur la source des clusters. "Il faut être plus attentif à la situation dans les écoles et les administrations publiques. Nos dirigeants doivent se montrer plus créatifs dans leur gestion de crise", conclut-il.

Besoin de soutiens financiers (SDI)

Du côté de la SDI, Fédération patronale interprofessionnelle, on déplore également les décisions du Comité de concertation.

La Fédération appelle à la mise en place de nouvelles mesures de soutiens financiers: "Au regard des répercussions négatives des mesures adoptées pour l’horeca et le monde de la nuit, nous demandons que le gouvernement réactive ou prolonge au-delà du 31 décembre les mécanismes de soutien financier destinés à compenser les pertes de chiffre d’affaires des exploitants", demande Daniel Cauwel, président de la SDI.

Prolongement du chômage temporaire jusqu’à fin mars (FEB)

De son côté, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) demande au gouvernement de prolonger le régime flexible de chômage temporaire jusqu’à la fin mars 2022.

Pour Pieter Timmermans, CEO de la FEB, une intervention aujourd’hui constitue à ses yeux "le seul moyen d’éviter d’avoir à fermer par la suite d’autres secteurs de l’économie".

«Gérer les obligations administratives est un casse-tête» (UWE)

Même son de cloche à l’Union wallonne des entreprises (UWE), qui demande également un soutien spécial aux secteurs de l’horeca et de l’événementiel, qui figurent parmi ceux "qui se sont vus imposer le plus de contraintes en termes de conditions d’accès et d’équipements, avec des investissements lourds à la clé".

"Comme nous le faisons depuis le début de la crise, nous allons continuer d’intervenir auprès des différents gouvernements pour obtenir des mesures de soutien à ces secteurs touchés, que ce soit celui des traiteurs, des organisateurs d’événement, du monde de la nuit et autres. Il est indispensable de prolonger ou de réactiver ces mesures pour éviter des drames", affirme le directeur général de l’UWE, Olivier de Wasseige.

Quant à la prolongation du télétravail, quatre jours par semaine jusqu’au 19 décembre au moins, le responsable de l’UWE rappelle que "le monde des entreprises a organisé le télétravail partout où cela était possible, et l’a renforcé à chaque fois que le Codeco l’a exigé".

Fort de ce constat, il invite les autorités à ne pas faire peser de charge administrative sur les sociétés dans la mise en œuvre de ce télétravail. "Dans de nombreuses entreprises, gérer et monitorer au jour le jour ces obligations administratives est un casse-tête dont les entreprises se seraient bien passé. Les obligations administratives imposées sont inapplicables."

«Trop d’incertitude», déplore le secteur des mariages

De nombreuses incertitudes demeurent, constate Isabelle Ghosez de la Fédération belge des prestataires de mariage.

Les mariages et enterrements ont été épargnés par le Codeco, contrairement aux autres fêtes privées. "C’est une bonne nouvelle pour les cérémonies prévues ce week-end, mais nous devons encore prendre connaissance des détails concernant les mesures en vigueur", réagit Mme Ghosez.

Les mariages peuvent être organisés avec CST à partir de 50 personnes en intérieur et 100 en extérieur. Il est également permis de danser avec le masque. Mais pour la fédération, d’autres questions demeurent. "Nous attendons l’arrêté ministériel. Tant que les noces peuvent avoir lieu sans trop de limitations, nous sommes satisfaits en tant que fournisseurs. Heureusement, la fin d’année n’est pas la période la plus chargée pour nous, même si elle l’est davantage cette année à la suite de nombreux reports", conclut Isabelle Ghosez.