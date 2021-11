Food Market, le nouveau rendez-vous des grands chefs à Tour & Taxis

Tour&Taxis accueille un nouveau marché gastronomique. Quelques chefs étoilés, un people. Et du bien manger, surtout!

Le Food Market est un espace qui rassemble plusieurs chefs renommés dans dix corners de vente de nourriture variée dans l’ancienne Gare Maritime de Tour & Taxis. Le concept a été présenté ce 25 novembre.

Ainsi, on y retrouve 140!, lancé par Mallory Gabsi et Adrien Cachot (Top Chef). Le duo y propose une cuisine autour de la pomme de terre mais aussi des buns délicieux. Dans les starting-blocks aussi: Carne, la première chaîne d’hamburger avec un certificat B Corp, lancée par le célèbre Mauro Colagreco, et sa sélection de burgers divers. Mais encore Bouillon, FishHeads, XGreen ou Cereal Killer.

Un seul mot d’ordre : des prix accessibles pour tout le monde

C’est le brasseur belge AB InBev qui a décidé d’exploiter l’énorme hangar de la gare maritime de Tour&Taxis. Les lieux rassemblent pas moins de huit restaurants et deux commerces alimentaires, un Food Studio et 450 places assises.

"Par l’emplacement, la sélection des grands chefs et l’impact local, nous pouvons assurément parler d’une recette unique en Belgique. Le Food Market veut donner à la clientèle un ressenti exclusif de la culture culinaire et brassicole belge, réputée dans le monde entier, et cela dans un emplacement hors du commun", explique Pieter Anciaux, responsable Horeca Belgique chez AB InBev.

Le lieu a de la gueule. BELGA

Le volet local et social n’est pas écarté car les ingrédients sont sélectionnés avec soin. Les champignons proviennent de PermaFungi tandis que les marcs de café du bar Victoria seront utilisés comme engrais pour les champignons.

De nombreuses activités seront également organisées au Food Market dans le grand hall de la gare maritime.

Le Food Market sera ouvert du mercredi au dimanche de 12 à 22 heures, et jusqu’à 23 h du jeudi au samedi. Pour y accéder, Pieter Anciaux explique que la mobilité est en cours de développement afin de relier le site de Tour&Taxis au reste de Bruxelles. La réparation du pont Sainctelette est en cours après avoir été endommagé par un incendie début mai. Un parking payant est également disponible pour les visiteurs sous la gare maritime. Attention, son prix est élevé.