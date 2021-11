Une jeune femme retrouvée inconsciente dans sa salle de bains à Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, jeudi soir vers 18h20, rue des Bogards à Bruxelles, pour une jeune femme retrouvée inconsciente dans sa salle de bains.

Celle-ci a été sérieusement intoxiquée au monoxyde de carbone à cause d’un chauffe-eau défectueux. Elle a été transportée à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.

"La jeune femme, d’une trentaine d’années, s’est évanouie après avoir pris sa douche. Les secours médicaux et les pompiers ont été envoyés sur place et elle a été transportée vers l’hôpital sous escorte du SMUR", a expliqué vendredi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Elle a été intoxiquée au CO [monoxyde de carbone] assez sérieusement, mais ses jours ne sont pas en danger".

La source de l’empoisonnement est un chauffe-eau dans la salle de bains, qui était confiné et disposait d’une mauvaise extraction des gaz de combustion.

Dans cette même habitation, les pompiers ont constaté qu’il y avait aussi un problème avec l’évacuation des gaz de combustion des convecteurs au gaz. L’arrivée de gaz a donc été coupée. "On a évité d’autres victimes", a commenté Walter Derieuw.

Les pompiers de Bruxelles rappellent qu’il est primordial de faire installer des appareils de chauffe par des techniciens agréés et de faire les entretiens réguliers requis. Il est aussi nécessaire de prévoir un bon système d’évacuation des gaz de combustion et de ventilation, d’aérer les pièces et d’être attentif aux alertes CO de l’Institut Royal de Météorologie (IRM).