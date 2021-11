Le traiteur Gate Gourmet débraie 2 heures: des retards chez Brussels Airlines

Selon une porte-parole de la compagnie aérienne, six vols ont eu du retard et 11 avions ont dû décoller sans repas. BELGA

En raison d’une action spontanée au sein de l’entreprise de catering Gate Gourmet, quelques vols de Brussels Airlines ont décollé avec du retard ou sans plats vendredi, indique la compagnie aérienne.

Selon une source syndicale, l’action inopinée a été initiée après une agression qui s’est produite dans l’entreprise Gate Gourmet. Après deux heures, le personnel a repris le travail.

Cela a tout de même eu des conséquences pour un certain nombre de vols de Brussels Airlines. Selon une porte-parole de la compagnie aérienne, six vols ont eu du retard et 11 avions ont dû décoller sans repas.