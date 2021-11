Mons: Du beau monde pour le Salon du Livre de Wallonie ce week-end

Avec dix années au compteur, le rendez-vous littéraire a pris de l’ampleur.

Le Centre des Congrès de Mons va prendre des allures de bibliothèque géante ce week-end où se faufileront de nombreux amoureux des lettres. Il accueille la 9e édition du Mons’Livre devenu depuis cette année le Salon du Livre de Wallonie.

Et du beau monde est attendu pour l’occasion. On y trouvera notamment Adeline Dieudonné, Marius Gilbert, Thierry Luthers, Bruno Coppens, Sébastien Ministru ou encore Barbara Abel. Quelque 125 exposants et 300 auteurs ont répondu à l’appel de l’ASBL Mon’s Livre que l’on retrouve aux manettes de ce rendez-vous littéraire. Un rendez-vous qui a pris de l’ampleur au fil des ans.

"Quand nous avons commencé, on devait tourner autour de 60 exposants et 120 auteurs", confie Catherine Hocquet, présidente de l’ASBL Mon’s Livre. La raison du succès de ce salon du livre, devenu le plus important au sud du pays? "Un tel événement manquait en Wallonie. Dans la région, il n’y avait rien. Il fallait aller à Bruxelles et payer une entrée. À Mons, dès le départ, nous avons voulu que l’événement soit gratuit. Ça joue aussi. Et c’est notre volonté de maintenir cette gratuité pour toucher un large public. On peut se le permettre grâce à nos partenaires."