Comment participer à notre appel à projets Générations solidaires? Voici la vidéo mode d’emploi (vidéo)

C’est reparti! La 6e édition de notre appel à projets Générations solidaires est sur les rails! L’objectif: valoriser des projets solidaires mis en place par des associations et des écoles. À la clé: de la visibilité et des prix financiers.

Katel FRÉSON – Jacques DUCHATEAU

L’appel à candidatures aura lieu entre le 10 janvier et le 10 mars 2022. D’ici là, préparez déjà votre projet et bénéficiez d’animations gratuites dans les écoles.

Notre ASBL Générations solidaires – initiée par votre journal – poursuit son opération de solidarité, en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin et de nombreux partenaires.

Générations Solidaires

Qui peut participer?

Les projets doivent être introduits par des collectifs de citoyens impliquant au moins un jeune de moins de 26 ans, des associations ou des organisations travaillant au niveau local et/ou régional (comités de quartiers, maison de jeunes, maison de repos, service d’aide aux personnes handicapées…), des écoles primaires, secondaires, de l’enseignement supérieur et/ou universitaire (enseignement ordinaire et spécialisé).

- «Israël Palestine» (Les Ambassadeurs de nuance – Bruxelles). © Jean-Pol Sedran

Pourquoi participer?

Il s’agit de valoriser des projets solidaires et de créer un répertoire d’initiatives inspirantes.

Les 500 projets déjà en ligne sur notre site permettent de puiser des bonnes idées et d’adapter les projets à la réalité locale de chacun.

En outre, pour les collectifs de citoyens qui participent à notre appel à projets, valoriser le projet permet de le faire connaître, de lui donner de la crédibilité, parfois de débloquer des financements.

Couleur café ASBL (Malmedy). © Mathieu Golinvaux

Pourquoi est-ce d’actualité?

Nous voulons repenser et de valoriser la solidarité au sein des familles, des villages, des villes, des écoles, et ce, en temps de pandémie pour éviter l’isolement, et l’aggravation de la précarité sociale et économique.

Génération roulotte (Marche en Famenne). © Mathieu Golinvaux

Quid des écoles ?

Notre équipe poursuit son travail de sensibilisation avec les écoles. Pour cette 6e édition, Générations solidaires propose aux classes de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur de mettre en valeur et/ou de mettre sur pied un projet solidaire (déjà existant ou pas) qui donnera de la visibilité à la solidarité dans les écoles et pourra inspirer d’autres établissements.

Une classe de l’Institut Saint-Louis, à Namur. © Frédéric de Laminne

Ce projet sera imaginé et mis en œuvre par les élèves, au sein de l’école et, si possible, ouvert sur le quartier/la ville/la région en tenant compte de la situation sanitaire.

Les écoles qui le souhaitent peuvent disposer d’une aide pour construire leur projet.

Nous proposons des animations en classe gratuites permettant de lancer la dynamique (ou éventuellement une rencontre par visio conférence (teams, zoom, skype…).

Nous pouvons également vous fournir des conseils par téléphone et un canevas type pour des animations autour de la solidarité.

Les 5 écoles lauréates – sélectionnées par un jury indépendant mis en place avec la Fondation Roi Baudouin – recevront chacune un prix de 500 euros.

Générations Solidaires à l’Institut Saint-Louis, à Namur (Saint-Louis). © Frédéric de Laminne

Nous tenons à mobiliser les jeunes autour d’un projet motivant, qui "fait sens" et qui leur permette de se sentir utile en luttant contre la solitude et le décrochage scolaire. Les écoles qui le souhaitent peuvent disposer d’une aide pour construire leur projet. Si les règles sanitaires le permettent, nous pourrons vous proposer des animations en classe ou via des rencontres en visioconférence.

L’appel à projets Générations solidaires sera lancé le 10 janvier et se clôturera le 10 mars 2022. Il s’agit donc d’avoir conçu le projet sur papier avant le 10 mars.

Les enseignants et leurs élèves ont le temps de le concrétiser en partie cette année ou l’année prochaine.

Les élèves de 4e année de l’Institut Saint-Louis de Namur ont remporté 1 des 5 prix Écoles – choisis par le jury de Générations solidaires – en juin 2021. © Mathieu Golinvaux

Quels types de projets solidaires ?

Il n’y a pas de "petit projet"! Ne vous censurez pas! Dans le cadre de la situation sanitaire et des contraintes qui vous sont imposées, faites preuve de créativité et appuyez-vous sur "l’existant". Vous trouverez plus de 500 projets inspirants sur le site www.generations-solidaires.be

Singa Passions (Bruxelles). © Mathieu Golinvaux

Quels sont les prix?

En mai, un jury indépendant mis en place avec la Fondation Roi Baudouin sélectionnera 10 projets portés par des associations et 5 écoles.

Une seconde sélection effectuée par le jury désignera, parmi les 10 projets présélectionnés, 3 lauréats qui recevront un soutien financier:

– Prix Générations solidaires: 10 000€

– Prix Coup de cœur: 5 000€

Prix Coup de pouce: 5 000€

+ Prix spéciaux pour 5 écoles: 500€ par école.

Remise des prix de l’opération Générations solidaires à l’école de devoir Racyne, grand prix. © Jacques Duchateau

Les projets sélectionnés recevront, en outre, un soutien de la part de la Fondation Roi Baudouin. Ce soutien prendra la forme d’un accompagnement adapté aux besoins propres des projets sélectionnés. Suivi du projet pendant un an.

La remise des prix aura lieu le 28 juin 2022 en présence des associations et des écoles lauréates de notre appel à projet.

Un supplément rédactionnel de 24 pages à paraître le 28 juin 2022 mettra en valeur les

10 associations et 5 écoles sélectionnées par le jury.

En 2021, nous avons reçu 134 dossiers de candidature à découvrir sur notre site www.generations-solidaires.be

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en discuter et vous aider!

La solidarité fait des émules partout en Wallonie et à Bruxelles!

Générations solidaires «cHUYsine pour tous!» par la MJ La Mézon (Huy). © Mathieu Golinvaux