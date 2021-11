River Plate décroche son premier titre de champion d’Argentine depuis 2014

River Plate a remporté son premier titre de champion d’Argentine depuis 2014, jeudi, grâce à sa victoire 4-0 sur le Racing Club lors de la 22e journée du championnat.

Avec 12 points d’avance sur ses plus proches poursuivants, Defensa y Justicia et Talleres, à trois journées de la fin, le ‘Millonario’ne peut plus être rejoint et s’assure un 37e titre national, un record.

Sans Matias Suarez (ex-Anderlecht), blessé, River s’est imposé grâce aux buts d’Agustin Palavecino (31e), de Julian Alvarez (47e) et de Braian Romero (67e et 77e).

Il s’agit du 13e trophée gagné par River Plate sous la direction de l’entraîneur Marcelo Gallardo, 45 ans. Arrivé en 2014, après ce qui était jusqu’à jeudi le dernier titre de champion glané par le club, l’ancien milieu de terrain a notamment mené le ‘Millonario’à deux victoires en Copa Libertadores et une en Copa Sudamericana, les compétitions continentales, ainsi qu’à trois succès en Coupe d’Argentine.