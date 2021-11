Boussu: 65% des poubelles publiques sont problématiques

C’est le résultat d’une analyse menée en collaboration avec l’ASBL Be Wapp.

En matière de propreté, les efforts doivent être collectifs. Malheureusement, aucune solution miracle n’existe pour faire comprendre aux inciviques à quel point leur comportement affecte le cadre de vie des autres citoyens. Pour objectiver la situation, la commune de Boussu a posé sa candidature dans le cadre de l’appel à projets Diagnostic Poubelles, lancé par l’ASBL Be Wapp en août 2020.

Durant six semaines, le service communal de l’environnement a réalisé un inventaire et des constats sur les 178 poubelles publiques présentes sur le territoire de la commune. Le bureau Comase a accompagné le service environnement dans le processus avant diagnostic. "Le verdict est clair: 65% de poubelles sont problématiques", annonce-t-on du côté de la commune. "Des dépôts clandestins d’ordures ménagères autour et/ou dans les poubelles sont systématiquement retrouvés."

Ces dépôts représentent évidemment un coût pour la commune… Et par conséquent pour le citoyen qui paie ses impôts. " La phase test du projet vient de débuter. Certaines poubelles problématiques ont été supprimées tandis que les lieux concernés par des actes d’incivisme seront surveillés de près", ajoute-t-on encore du côté de l’administration. "Chaque lieu de dépôt fera l’objet d’une analyse au cas par cas."

Boussu ne cache pas ses ambitions: elle entend devenir une commune "exemplaire en matière de propreté et de civisme." Un objectif qui ne pourra cependant être atteint que via une prise de conscience collective des efforts à fournir et l’encouragement à adopter des réflexes instinctifs de respect, tant vers l’environnement que vers l’autre. L’ASBL Be Wapp reste partie prenante de ce projet, qui consiste à optimiser l’implantation de poubelles et des tournées de collecte.

Selon l’association, des poubelles placées aux bons endroits permettent une diminution des déchets sauvages de près de 50% et une meilleure utilisation de celles-ci.