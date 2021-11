Championnats du monde de tennis de table: Cédric Nuytinck battu en 16e de finale

Cédric Nuytinck (ITTF 75) a été éliminé en 16e de finale des Championnats du monde de tennis de table, jeudi, à Houston, aux États-Unis.

Le N.1 belge, 28 ans, a mené la vie dure au Brésilien Hugo Calderano, quatrième joueur mondial, mais a dû s’incliner 4 sets à 3. Les sets se sont achevés 11-6, 11-8, 6-11, 8-11, 11-7, 7-11, 11-5.

Plus tôt dans la journée, Martin Allegro (ITTF 122) avait été battu en six sets par l’Américain Kanak Jha (ITTF 31): 11-7, 6-11, 11-13, 11-7, 11-9 et 11-6.

Il n’y a plus de Belge dans le tableau du simple. Nuytinck et Allegro sont encore engagés en double. Vendredi, Nuytinck et le Polonais Jakub Dyjas joueront en 8e de finale contre les Anglais Paul Drinkhall et Liam Pitchford. Allegro et Florent Lambiet affronteront les Allemands Dang Qiu et Benedikt Duda.