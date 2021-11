10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

"La politique migratoire ne marche pas", Angèle se dévoile sur Netflix, coordination des inondations: "un vrai fiasco", … Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 26 novembre.

1. François Gemenne: «La politique migratoire ne marche pas»

Pour François Gemenne, professeur à Sciences-Po Paris, chercheur à l’ULiège et spécialiste des migrations, la responsabilité du drame qui s’est joué au large de Calais mercredi est principalement à chercher du côté politique.

2. Netflix: Angèle cherche bonheur désespérément

La chanteuse belge se livre sans filtre dans un documentaire qui tease au mieux son nouvel album attendu dans deux semaines.

3. Inondations: «Sur le terrain, il n’y avait que des poulets sans tête»

Le lieutenant-colonel de la Protection civile de Crisnée a été plutôt critique concernant l’organisation et la coordination des secours.

4. L’Union peut-elle être sacrée championne? 10 consultants se mouillent

Dix consultants ont répondu à une question: l’Union Saint-Gilloise peut-elle être championne?

5. Près de 500 millions pour lutter contre la pauvreté: un plan de plus ou un vrai tournant?

Le gouvernement wallon va mettre près d’un demi-milliard sur la table pour lutter contre la pauvreté. Entretien avec Christine Mahy (RWLP).

6. «Des gens qui plantent des arbres, c’est toujours positif»

La Journée de l’arbre a des répercussions plutôt positives sur l’activité de la pépinière Stelet, à Ferrières. Elle fournit deux Communes pour l’événement.

7. Wanze: les pompiers de Huy s’exercent tout en haut du viaduc de Huccorgne (vidéo)

Un ouvrier en difficulté sur le viaduc de Huccorgne? Non, c’était un exercice pour les pompiers du GRIMP, de Huy.

8. Les Brit Awards «dégenrent» ses catégories

Il n’y aura plus de catégories masculine et féminine aux Brits Awards 2022. Ainsi en a décidé l’organisation de ces récompenses, la British Phonographic Industry, qui attribue ces prix depuis 1977.

9. 19 buts: les Red Flames battent leur record, comme à l’entraînement

Les Red Flames ont battu leur record avant le match clé contre la Pologne.

10. Les destinations préférées des seniors

Débarrassé de nombreuses obligations, l’âge de la sagesse ne serait-il pas aussi celui de la découverte? Mais où et comment partir? De nombreuses possibilités s’ouvrent à vous. Parmi les formules, les voyages organisés sont privilégiés par le public d’un certain âge, notent les voyagistes contactés. Il n’y a plus qu’à faire vos valises et à vous laisser guider!

