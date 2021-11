P1 Namur: Suivez la 14e journée en live

Les rencontres de la 14e journée de championnat sont à suivre en direct commenté ce samedi soir et ce dimanche après-midi. Pour être au courant de l’évolution du score de votre équipe favorite, cliquez sur le lien ci-dessous.

Comme à leur habitude, Beauraing et Ciney vont lancer les hostilités de cette 14e journée de championnat de première provinciale. Les deux clubs jouent en effet chacun ce samedi soir à domicile. La lanterne rouge accueille Grand-Leez, qui n’a plus gagné en championnat depuis le 23 octobre dernier et sa victoire sur Chevetogne. Ciney, au Stade Tillieux, reçoit Molignée, avant-dernier du classement avec seulement 2 petits points de plus que les Beaurinois. Si le match s’annonce disproportionné sur papier, il risque d’être d’autant plus compliqué pour les Molignards que ces derniers vont affronter un leader qui reste sur une gifle (7-2) à Loyers…

Nouveaux matches capitaux pour Flavion et Malonne

Dans le bas de tableau, Malonne (13e, 10pts) et Flavion-Morialmé (14e, 10pts) se rencontrent. Pour ces deux formations, ce duel représente une nouvelle opportunité de creuser un petit écart sur un concurrent direct dans la lutte pour le sauvetage en P1. La semaine dernière, Flavion avait été battu par Meux B (12e, 10pts) tandis que Malonne était revenu à hauteur de ces deux formations en s’imposant à Molignée (15e, 8pts). Autant dire que les rencontres capitales se suivent pour Flavion et Malonne. Mais pour qui se ressembleront-elles?

Le programme complet du week-end:

Beauraing – Grand-Leez

Ciney – Molignée

Malonne – Flavion-Morialmé

Condrusien – Union Dinantaise

Meux B – Chevetogne

Fernelmont-Hemptinne – Loyers

Andenne – Nismes

Biesme – Spy