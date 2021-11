Coupe Davis: la Croatie de Marin Cilic plus forte que l’Australie

La Croatie de Marin Cilic s’est adjugée la victoire dès les deux simples face à l’Australie lors de la première journée de la phase finale de la Coupe Davis, ce jeudi à Turin.

En route vers un succès expéditif, Marin Cilic, ex-N.3 mondial aujourd’hui 30e, mais un des joueurs en forme du moment, récemment sacré à Saint-Pétersbourg et finaliste à Moscou, a toutefois dû contenir le retour dans la partie de De Minaur, connu pour sa combativité, avant de s’imposer en un peu plus de deux heures (6-1, 5-7, 6-4).

Auparavant, Borna Gojo, classé au-delà de la 250e place mondiale à 22 ans, avait surpris Alexei Popyrin 7-6 (7/5), 7-5 pour apporter le premier point à la Croatie, sacrée en 2018 lors de la dernière édition de la Coupe Davis disputée dans la formule historique.

Le double, programmé en troisième match et désormais sans enjeu direct, oppose Nikola Mektic et Mate Pavic, les N.1 et N.2 mondiaux de la spécialité, à Alex De Minaur et John Peers.

La Hongrie complète le groupe D.

La phase finale de la Coupe Davis new look, dont c’est la deuxième édition qui débute (après 2019, elle avait été annulée en 2020 en raison du Covid-19), consiste en une phase de poules avec six groupes de trois équipes, répartis cette année dans trois villes différentes, Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.