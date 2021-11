EuroCoupe: Castors Braine s’impose à Keltern et assure sa qualification

Castors Braine s’est imposé à Keltern en Allemagne 68 à 86 pour le compte de la 5e journée de l’EuroCoupe de basket, ce jeudi, dans le groupe K. Les Brainoises s’assurent ainsi de leur qualification et de la première place de leur poule.

Frederic Dusart, le coach français de l’équipe brabançonne, a pu compter sur cinq joueuses à plus de dix points et finir sur un 10-24 dans le dernier quart temps. L’Autrichienne Aislinn Konig (20 pts), Maxuella Lisowa (16 points, 5 assists), la Canadienne Quinn Dornstauder (14 pts, 7 rebonds), l’Américaine Jessica Lindstrom (13 pts, 10 rebonds) et l’Ukrainienne Valeriya Berezhynska (10 pts) ont ainsi permis à Braine d’aller chercher une 4e victoire dans cette campagne.

Pour tenter de consolider son bilan, Castors Braine reçoit les Anglaises de London Lions, la seule équipe à les avoir battues, mercredi prochain pour le dernier match de cette phase de groupes.

Les deux premiers de chacun des 12 groupes (6 par Conférence) ainsi que les 8 meilleurs troisièmes (4 par Conférence) sont qualifiés pour les tours à élimination directe (16es de finale).