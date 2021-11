Coupe du monde: les Belgian Lions commencent la campagne qualificative par un large succès

La Belgique a commencé les qualifications à la Coupe du monde masculine de basket 2023 par un succès 57-83 en Slovaquie, ce jeudi, à Levice, dans le groupe A.

Les Belgian Lions démarraient bien la rencontre, menant 11-15 après le premier quart-temps. Dans le deuxième quart, les Belges comptaient jusqu’à 13 points d’avance (16-29), grâce à des tirs à trois points réussis de Thomas Akyazili, Andy van Vliet et Jean-Marc Mwema. La fin de la période tournait à l’avantage des Slovaques, qui revenaient à un point (32-33). Un tir à distance de Sam Van Rossom redonnait de l’air aux Lions à 21 secondes de la mi-temps, mais dans la foulée, Simon Krajcovic, également à distance, recollait au score: 35-36 à la pause.

Au retour des vestiaires, les troupes de Dario Gjergja inscrivaient 8 points de suite pour mener 35-44. C’était l’accélération décisive. Après notamment un trois points de Pierre-Antoine Gillet, l’écart grimpait à 14 points (41-55). Les Lions poursuivaient sur leur lancée, atteignant une avance de 18 points (43-61), pour mener ensuite 46-61 à dix minutes du terme.

Dans le dernier quart, Van Rossom ajoutait notamment un nouveau trois points pour porter le score à 50-73. Les Belges terminaient avec un bilan de 8/27 à distance. La rencontre s’achevait sur le score de 57-83.

Alexandre Libert a inscrit 17 points. Sam Van Rossom a fini avec 14 points, 3 rebonds et 5 assists. Retin Obasohan a mis 12 points, ajoutant 5 rebonds et 6 assists. Côté slovaque, Simon Krajcovic et Vladimir Brodziansky ont terminé avec 18 points au compteur.

Lors de ce premier tour, 32 pays ont été répartis en huit groupes de quatre équipes. Au terme d’une phase aller-retour, jouée en novembre, février 2022 et juin 2022, les trois premiers de chaque groupe accèderont au second tour qualificatif. Les trois équipes d’un groupe seront rejointes par trois équipes d’un autre groupe pour former une nouvelle poule de six, en conservant les résultats obtenus au premier tour. Chaque équipe affrontera, en aller-retour, les trois nations qui n’étaient pas présentes dans sa poule initiale. A l’issue de cette phase, les trois premiers de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe du monde 2023, organisée aux Philipines, au Japon et en Indonésie.