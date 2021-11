Europa League: Genk cale face au Dinamo Zagreb et n’a plus son sort entre ses mains

Ce jeudi soir, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de l’Europa League, le Racing Genk a fait match nul (1-1) en déplacement au Dinamo Zagreb.

Le match démarrait très doucement, et la première demi-occasion était à mettre à l’actif de Genk et d’Heynen, dont la tête était déviée par Sutalo en corner (12e). Cinq minutes plus tard, le Dinamo y allait de sa propre action lorsque Petkovic lançait Menalo en profondeur, mais la frappe de celui-ci, trop écrasée, n’inquiétait pas Vandevoordt. (17e)

Après la demi-heure, Menalo partait seul dans le dos de la défense limbourgeoise sur un dégagement fouetté de Théophile-Catherine. McKenzie essayait de déséquilibrer le Croate, mais ce dernier ne tremblait pas et remportait son duel contre Vandevoordt pour ouvrir le score (1-0, 35e). Genk, malgré une mi-temps pauvre en occasions, parvenait à recoller au score quelques instants avant le repos, lorsqu’Ugbo contrôlait un ballon rebondissant dans les six mètres avant de se retourner pour propulser un ballon dans les filets avec la complicité de la barre transversale (1-1, 45e+1).

La deuxième période ne démarrait pas plus rapidement que la première, avec un jeu toujours très fermé. Ito tentait bien de partir dans la profondeur sur son flanc droit, mais il était finalement rattrapé par son défenseur au moment de frapper (58e).

Après 80 minutes peu mouvementées, le danger commençait finalement à se faire ressentir des deux côtés dans les 10 dernières minutes. Après une frappe lointaine de Spikic stoppée par Vandevoordt (81e), Gojak envoyait un centre-tir vicieux depuis la droite qui forçait le porter limbourgeois à une jolie envolée (85e). Dans la foulée, alors que les blocs se désorganisaient, Paintsil parvenait à partir défier une défense un sous-nombre, mais il butait sur Livakovic (86e). La fin de match décousue n’aboutissait néanmoins pas à un but supplémentaire et les deux équipes se quittaient dos à dos.

Ce résultat signifie que, pour obtenir un ticket pour le prochain tour de l’Europa League (16es de finale), Genk (5 points) devra remporter son duel face au Rapid Vienne (3 points) en espérant que West Ham (13 points) batte le Dinamo Zagreb (7 points), le 9 décembre prochain. En cas d’échec, les Limbourgeois peuvent cependant accrocher une qualification pour la phase finale de la Conference League en prenant au moins 1 point contre les Autrichiens.