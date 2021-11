Qui remportera DALS, saison 11?

Il ne reste plus que trois candidats pour se disputer le trophée de "Danse avec les stars" sur TF1. Points forts et faiblesse, on analyse ça pour vous.

Au départ, ils étaient 13. Treize personnalités (plus ou moins connues) issues de divers horizons, prêtes à se laisser envoûter par le démon de la danse. Si très vite quelques personnalités semblaient en difficultés comme la chanteuse Lââm, l’humoriste Lola Dubini ou Moussa, l’aventurier de Koh-Lanta; d’autres ont rapidement fait office de favoris. On retiendra notamment Dita von Teese (éliminée en quart de finale) mais aussi les chanteurs Tayc et Bilal Hassani, qui a fait le choix de danser avec un partenaire masculin.

Deux favoris et une surprise

Ces deux derniers se retrouvent naturellement en finale aux côtés de la surprise du public: le youtubeur Michou. Sympathique et travailleur, celui qui peut compter sur une communauté de 6,73 millions d’abonnés a réussi à dépasser un cap avec Elsa Bois, sa partenaire de danse, et brille aujourd’hui sur la piste. Sa fraîcheur, sa combativité et surtout sa communauté de fans font partie de ses points forts mais le jeune homme pourrait se révéler encore un peu fébrile sur certaines danses.

Bilal Hassani, lui, fait preuve d’une belle constance depuis le début de la compétition.

Très à l’écoute des remarques des jurés, il essaie d’en tenir compte et se dépasse à chaque nouvelle épreuve. Consciencieux, appliqué et possédant une grâce assez innée, le chanteur doit malheureusement faire face à un public peut-être pas encore prêt à voir deux hommes danser ensemble.

Quant à Tayc, il a le sérieux avantage de danser avec la chouchoute du public, Fauve Hautot. Son côté athlétique, sa capacité naturelle à bouger et la rapidité avec laquelle il assimile les conseils et les applique à la lettre font de lui un sérieux candidat à la victoire finale.

Mais nul n’est à l’abri d’un faux pas et cette soirée pourrait bien réserver quelques surprises.

TF1, 21.05