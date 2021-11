Covid: le médecin liégeois qui a fourni 2.000 faux certificats de vaccination inculpé

Le médecin liégeois suspecté d’avoir fourni 2.000 faux certificats de vaccination a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt ce jeudi après-midi pour faux informatique, fraude informatique et atteinte à un système informatique, a confirmé Vincent Fiasse, le procureur du roi de Charleroi.

L’inculpé est en aveu des faits et comparaîtra début de semaine prochaine devant la chambre du conseil de Charleroi.

Le médecin liégeois, arrêté mercredi soir par la PJF de Charleroi, a été présenté ce jeudi après-midi devant un juge d’instruction. Ce dernier était suspecté d’avoir fourni 2.000 faux certificats de vaccination à la suite d’une plainte et d’une constitution de partie civile de l’Aviq (l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité). Le parquet de Charleroi avait confirmé mardi qu’un dossier pour faux et usage de faux avait été mis à l’instruction contre le médecin.

Ce dernier a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour faux informatique, fraude informatique et atteinte à un système informatique (article 550 bis du Code pénal). "Il est en aveu d’avoir inscrit 2.000 vaccinations inexistantes. Pour ce type d’infractions, il risque jusqu’à une peine de cinq ans de prison", a précisé le procureur du roi de Charleroi. L’inculpé comparaîtra début de semaine prochaine devant la chambre du conseil de Charleroi, qui décidera ou non de prolonger sa détention préventive.