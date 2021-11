Manchester United veut Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire

L’Allemand Ralf Rangnick intéresse beaucoup Manchester United qui souhaite l’embaucher comme entraîneur intérimaire après avoir limogé Ole Gunnar Solskjaer, rapportait ce jeudi la presse britannique.

Agé de 63 ans, Ralf Rangnick est actuellement directeur sportif du Lokomotiv Moscou. Les Red Devils ont été dirigés cette semaine par Michael Carrick et sont allés gagner à Villarreal en Ligue des champions, assurant ainsi leur qualification pour les 8es de finale.

Le club souhaite un entraîneur plus expérimenté pour aller jusqu’à la fin de la saison, puis valider d’arrivée d’une pointure qui pourrait être Mauricio Pochettino, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, croient savoir certains médias.

Selon le site internet The Athletic, Rangnick, ancien manager du RB Leipzig, serait déjà d’accord avec les responsables de ManU et n’attendrait plus que le feu vert du Lokomotiv pour être libéré de son contrat actuel.

Dans le meilleur des cas, il ne pourra pas être sur le banc dimanche à Chelsea, en raison des délais nécessaires pour obtenir un permis de travail au Royaume-Uni. Carrick va donc probablement continuer sa mission pendant encore quelques jours.

Solskjaer a été limogé dimanche au lendemain de la défaite 4-1 chez le mal-classé Watford. Les Red Devils viennent de perdre quatre de leurs cinq derniers matches de Premier League et pointent au 8e rang, à 12 points de Chelsea.

Les recrues de cet été n’ont pas encore fait la différence, sauf peut-être Cristiano Ronaldo, auteur de plusieurs buts importants, alors que Jadon Sancho est encore en phase d’adaptation et que Raphaël Varane a été longtemps blessé.

Rangnick est très respecté par ses compatriotes Jurgen Klopp (Liverpool) et Thomas Tuchel (Chelsea): "C’est l’un des meilleurs entraîneurs allemands, sinon le meilleur", a déjà dit Klopp à son sujet.

Après avoir entraîné Stuttgart, Schalke et Hoffenheim, Rangnick vient de passer la plus grande partie de ces dix dernières années aux commandes de deux clubs contrôlés par Red Bull, le RB Leipzig et le RB Salzbourg. Il a rejoint Moscou à la surprise générale l’été dernier.