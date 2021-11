Geoffry Hairemans prolonge jusqu’en 2025 à Malines

Malines a prolongé le contrat de Geoffry Hairemans jusqu’en 2025, a communiqué le club ce jeudi.

Le milieu de terrain de 30 ans était arrivé à Courtrai en 2019 depuis l’Antwerp. Il y a déjà disputé 71 matchs, inscrivant 11 buts et 8 assists au total. Cette saison, il compte 2 buts et 3 assists en 12 rencontres.

"Geof est un élément important de notre noyau, tant sur qu’en dehors du terrain", a expliqué le directeur sportif malinois Tom Caluwé. "Il apporte aussi une expérience nécessaire. Après les prolongations d’autres joueurs pendant l’été, cet accord apporte encore plus de continuité sur le plan sportif."

"Tout est top ici à Malines. L’ambiance de l’équipe est top, les supporters sont top, le club est top", a commenté Hairemans lui-même. "Ils ont construit quelque chose ici et je me sens super bien dans cet ensemble. En tant que joueur, on y signe avec plaisir."