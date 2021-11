Farid répond à votre question météo: "Des conditions difficiles sur les routes ardennaises ce week-end"

La question du jour à Farid est celle de Vincent de Mouscron (Hainaut): "Salut Farid, je serais sur les routes du côté de Bastogne ce dimanche après-midi, penses-tu que les conditions seront glissantes? Merci d’avance!". Farid répond et donne ses prévisions.

Salut Vincent, il faut savoir que Bastogne se situe à 520 m d’altitude. Un premier front structuré vendredi fin d’après-midi donnera un peu de neige au-dessus de 400 m et probablement quelques cm au-dessus de 500 m. Une petite fonte est attendue la nuit suivante sous 600 m au passage du secteur chaud mais le froid se rabattra ce samedi. On attend une nouvelle zone de neige samedi après-midi qui pourrait onduler le soir sur le sud-est du pays et Bastogne. Dimanche verra les températures négatives le matin et proches de 0°C après-midi. Selon les modèles, on devrait relever une couche de 6 à 10 cm sur la zone, prudence sur les routes

Et vendredi, sur le reste du pays?

Cela va donc se compliquer avec la première attaque hivernale de la saison. Fin de matinée, arrivée d’une zone de pluie au littoral qui atteindra le centre après-midi avec même un peu de neige fondante mêlée à la pluie (au-delà de 150-200 m) mais peu de tenue au sol. En atteignant le sud en deuxième partie d’après-midi, une tenue temporaire est possible (au-dessus de 250 m), notamment sur les hauteurs de la botte et de Namur avant une fonte rapide dès que les intensités diminueront.

Sur l’Ardenne, la neige accrochera doucement à 400 m mais plus facilement à partir de 500 m formant un tapis de quelques cm en milieu de soirée (petit redoux sous 550 m). L’or blanc résistera sur les régions au-dessus de 500 m avec 2 à 4 cm et 3 à 5 cm au-dessus de 600 m d’altitude! La nuit suivante et le matin de samedi, des giboulées prendront le relais sur la côte jusqu’au centre alors qu’il neigera timidement encore sur les hauts plateaux portant la couche à 5 à 10 cm de 500 à 650 m! Les maxima varieront de 0°C sur les sommets à 5°C en plaine avec un vent assez fort de sud-ouest basculant au nord-ouest.