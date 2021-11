Visite du secrétariat de Saint Nicolas: "Nous traitons 15 000 lettres d’enfants par jour" (Vidéo)

Nous avons eu la chance de visiter le secrétariat de Saint Nicolas. C’est là que toutes les lettres des enfants sages sont traitées.

Le lieu est un peu tenu secret. Au cœur de Bruxelles, dans des bureaux de bpost, une équipe de facteurs reçoit et trie les milliers de lettres envoyées à Saint Nicolas.

Les secrétaires de Saint Nicolas traitent jusqu’à 15 000 lettres par jour. © Jacques Duchateau

25 facteurs

Ils sont 25 facteurs à travailler exclusivement au service du grand Saint pendant 30 jours. Il faut bien une telle équipe pour traiter toutes les lettres des enfants. Marcel Panneel est l’un d’eux: "Tous les jours, nous recevons environ 15 000 lettres. On répertorie dans des listes les noms, prénoms, adresses des enfants. Ils recevront ensuite une lettre personnalisée de Saint Nicolas et un petit cadeau."

En 2020, le secrétariat a reçu 160 000 lettres de 350 000 enfants (il y a des lettres envoyées par des classes, des écoles).

Mais cette année 2021 est un peu particulière. On le voit dans les demandes des enfants. "Il y a moins de demandes de cadeaux spécifiques. Il y a plus de solidarité. On voit des demandes pour reconstruire la maison détruite par les inondations ou pour qu’un proche guérisse du Covid." Des attentions qui touchent et émeuvent les facteurs, tous volontaires, qui ont cette charge pendant 30 jours ouvrables.

Et assurément, Saint Nicolas est attentif à toutes les demandes.

Les lettres peuvent encore être adressées à "Saint Nicolas, rue du Paradis, 1 Ciel". Et il faut bien mentionner l’adresse de l’enfant derrière l’enveloppe.