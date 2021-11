La Wallonie dévoile les principales mesures de son plan hiver 2021-2022

Le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry, a annoncé les principales mesures qui seront en vigueur sur les routes wallonnes durant l’hiver.

La Wallonie dispose actuellement de 100.000 tonnes de sel destinées à l’épandage réparties entre les stocks des régies et des fournisseurs. La possibilité de commander 30.000 tonnes supplémentaires reste également ouverte. Pour un hiver dit "rude" la quantité de sel nécessaire avoisine les 100.000 tonnes.

Le Plan hiver mobilisera quotidiennement 1.200 personnes qui seront notamment chargées de l’épandage préventif du sel trois heures avant les gelées. Cette méthode permet d’économiser le sel en réduisant les quantités de trois quarts. Au total, 660 engins d’épandage et de déneigement travailleront sur le réseau routier wallon.

La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), de la Police fédérale de la route, du Centre PEREX et des gestionnaires du réseau est chargée de la coordination des mesures mises en œuvre lors d’intempéries hivernales. Un accord d’échange avec le Luxembourg, la France et la Flandre a également été signé afin de permettre un échange des éléments techniques des réseaux ainsi que les avis de vigilance météorologique et leurs décisions de limitation de la circulation pour certaines catégories de véhicules.

Si les conditions météorologiques l’imposent, la circulation des poids lourds pourra être momentanément interdite afin de garantir au maximum la sécurité et de maintenir la mobilité sur notre réseau régional. Un système d’information par SMS des entreprises de transport routier sera organisé en amont de cette éventuelle interdiction.

Enfin, le ministre appelle les usagers à la prudence et insiste sur le fait qu’il est possible de limiter les risques en vérifiant l’état de son véhicule, en prévoyant les équipements nécessaires, en respectant les distances de sécurité, en conduisant prudemment et en limitant ses sorties.