La parade de Noël RTL devrait faire son grand retour à Mons en 2022

Les organisateurs tout comme le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, ont la volonté d’organiser la prochaine édition dans la Cité du Doudou.

Les dernières mesures du CODECO avaient récemment eu raison de l’organisation de la parade de Noël RTL à Mons. Après son succès de 2019, de nombreux citoyens se réjouissaient de pouvoir à nouveau assister à ce grand spectacle regroupant plus de 200 figurants et une vingtaine de chars illuminés. La crise sanitaire ne permet finalement pas d’accueillir cette grande parade de Noël. RTL se montre tout de même rassurante quant à son organisation dans la Cité du Doudou en 2022.

L’annulation de la parade RTL de cette année n’avait pas surpris Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. "On se doutait bien, après les décisions du CODECO, que ça devenait compliqué", réagissait-il. "La parade draine des milliers de spectateurs. Or, imposer le port du masque et surtout le CST sur un parcours aussi long, c’était mission impossible. Nous sommes déçus évidemment que la crise sanitaire nous rattrape, mais nous espérons pouvoir remettre le couvert pour une prochaine édition."

Sa volonté d’organiser la parade de Noël RTL à Mons, lors de la prochaine édition, est partagée par les organisateurs. " Les dernières parades avaient réuni plus de 100 000 personnes à Wavre et Mons qui se sont émerveillés devant la vingtaine de chars illuminés, les près de 200 figurants et le feu d’artifice qui constituent cette expérience magique", indique Guillaume Fierens de RTL Belgium. " Pour limiter la propagation du covid et respecter les nouvelles règles en vigueur, l’édition de 2021 prévue le 22 décembre à Mons avait finalement dû être annulée. Notre volonté reste de garder Mons et Bertrix comme villes hôtes pour la prochaine édition mais rien n’est encore décidé pour le moment."

Pour son premier passage à Mons en 2019, la parade de Noël avait attiré quelque 70 000 spectateurs. Ce succès avait conduit, de façon inédite, RTL à revenir une deuxième fois d’affilée dans la Cité du Doudou. L’événement était finalement passé à la trappe en 2020 et à nouveau en 2021. Au vu de la volonté des organisateurs et du bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, la parade de Noël RTL devrait faire son retour à Mons en 2022.