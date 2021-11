Mikel Arteta souhaite impliquer Arsène Wenger dans l’organigramme d’Arsenal

Mikel Arteta aimerait intégrer son prédécesseur Arsène Wenger dans l’organigramme du club anglais. L’entraîneur d’Arsenal a évoqué la possibilité avec le technicien français de 72 ans, qu’il a connu en tant que joueur chez les Gunners (2011-2016).

"Nous avons eu une discussion. Je l’ai vu et nous en avons parlé", a assuré l’entraîneur de Sambi Lokonga jeudi en conférence de presse. "C’était agréable de pouvoir papoter ensemble, j’espère qu’il pourra se rapprocher du club."

"Je ne peux pas vous dire quel rôle il pourrait endosser mais j’aimerais qu’il soit plus proche de moi. Je suis convaincu qu’il pourrait être d’une grande aide pour le club et moi. Il est capable de créer un certain climat grâce au respect et à l’admiration de tout le monde ainsi que pour tout ce qu’il représente au club", a encore ajouté Arteta.

Après un mauvais départ, Arsenal pointe actuellement à la 5e place en Premier League.

Arsène Wenger a dirigé Arsenal entre 1996 et 2018, remportant trois championnats et sept Coupes d’Angleterre. L’Alsacien est aujourd’hui responsable du développement du football mondial à la FIFA et est notamment à la base de l’idée d’un Mondial de foot biannuel.