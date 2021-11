La chanteuse tournaisienne Elia Rose sur la scène du Botanique, à Bruxelles, le 12 décembre (vidéos)

Le dernier single d’Elia, Tokyo, sortira officiellement quelques jours avant le concert du 12 décembre au Botanique. Que de chemin parcouru depuis son passage dans The Voice en 2013... Com.

Tokyo, le 7e single de la chanteuse tournaisienne Elia Rose sort le 3 décembre. Quelques jours plus tard, le 12, elle sera sur la scène du Botanique, à Bruxelles.

"Le concert prévu au Botanique a déjà été reporté à quatre reprises à cause de la crise sanitaire, déplore la chanteuse tournaisienne Elia Rose, alias Elia Fragione. Aussi, je suis vraiment très impatiente de pouvoir enfin y retrouver le public le 12 décembre prochain. Je serai sur scène à la Rotonde avec mes 4 musiciens: Lorenzo di Maio, à la guitare, Jacques Pili, à la basse, Cedric Raymond, au clavier et Santo Scinta à la batterie..."

Sans oublier son fidèle compagnon: le keytar, un synthétiseur porté comme une guitare, qu’elle a entièrement relooké durant le confinement. Son concert bruxellois donnera à Elia l’occasion d’interpréter ses différents titres dont la plupart sont inspirés par son univers "popétique", à la fois pop et poétique. Un style qui fait volontiers un clin d’œil aux années 80 avec ce côté un peu Kitsch qui forge également le charme de la jeune Tournaisienne. Parmi les titres qu’Elia interprétera dans la capitale, figure celui que l’on retrouve sur son 7e single dont la sortie officielle est prévue le 3 décembre prochain: "Tokyo".

Celui-ci a été produit par Cédric Raymond, Greg et Mika Chainis producteurs musicaux de The Voice, Alice on the Roof, Axelle Red, Greg Houben…,

"Musicalement, on se rapproche de l’univers de Sky (N.D.L.R.: son 2e single sorti en 2020), toujours avec une touche très personnelle teintée d’autodérision, précise la chanteuse. Je m’imagine être une star dans ce pays, le Japon, que j’ai toujours voulu découvrir..." Pendant le confinement, Elia a redonné un nouveau look à son instrument mythique: le keytar, un synthé-guitare en quelque sorte. @helem58

Un titre qui l’amènera, qui sait?, à s’envoler prochainement pour le pays du soleil-levant. En attendant, c’est dans la capitale qu’elle proposera son concert qui, sans compter les rappels bien entendu, devrait enchanter les oreilles du public durant une bonne heure trente.

Confinée mais pas inactive...

Si Elia et ses amis musiciens ont dû composer avec les contraintes imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la chanteuse n’est pas restée inactive pour autant.

Elle s’est également fait remarquer aux Belgofolies de Spa ainsi qu’au festival "Bulle d’Ere", en 2021 un événement Light qui remplaçait le traditionnel festival "Legend’Ere" remanié pour cause de ...Covid.

Ce qu’on aime chez Elia: sa générosité, sa sincérité, sa folie et sa créativité. Des qualités qui lui ont valu notamment le soutien de Proximus qui a diffusé sa musique tout l’été sur la nouvelle chaîne Pickx +.

L’EP sorti discrètement en mai sera fêté en…. décembre

Le concert au Botanique donnera aussi l’occasion à Elia de célébrer comme il se doit, avec les musiciens et son public, la sortie (en mai 2021) de son EP "Love is All I Need".

Un "Extended Play" de six titres qui préfigurent un prochain album. Mais cela, c’est une autre histoire sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir au moment opportun...

Pour toute réservation: https://botanique.be/fr/concert/elia-rose-2021