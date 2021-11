Qui de Proximus, Orange, Base ou encore VOO proposent les meilleurs abonnements mobiles généreux en volume mensuel de data 3G/4G?

C’est une bonne nouvelle qui masque une manœuvre obligatoire. Le 22 novembre 2021, l’abonnement mobile Orange Go Unlimited est devenu Orange Go Extreme. Si le tarif ne bouge pas (40€ par mois), le volume mensuel de 3G/4G est doublé (60 GB au lieu de 30 GB).

Cette modification met fin à une situation schizophrénique dans laquelle Orange Belgium concurrençait frontalement… Orange Belgium.

En septembre 2021, l’opérateur a en effet lancé sa sous-marque hey !. Parmi ses fers de lance: hey! 40 GB, une carte SIM à 25€ par mois pour 40 GB de data en marge des appels et des SMS illimités. Avec ses 30 GB contre 40€, Orange Go Unlimited faisait pâle figure en comparaison. L’ancien Mobistar devait corriger le tir à un moment ou à un autre.

Cette guéguerre interne pose une question: qui propose les meilleurs abonnements mobiles généreux en 3G/4G?

Voici la liste des abonnements mobiles qui proposent au minimum 24 GB de data:

– hey! 40 GB (Orange): 25€ par mois, appels et SMS illimités, 40 GB.

– Lycamobile Unlimited: 30€ par mois, appels et SMS illimités, 30 GB.

– Neibo Mix Max: 32€ par mois, appels et SMS illimités, 24 GB.

– VOO hero: 36€ par mois, 1000 minutes appels ou SMS, 27 GB

– Base Unlimited: 40€ par mois, appels et SMS illimités, 25 GB en Belgique, 20 GB ailleurs dans l’Union Européenne.

– Orange Go Extreme: 40€ par mois, appels et SMS illimités, 60 GB.

– Proximus Mobilus Unlimited 5G: 42,99€ par mois, appels et SMS illimités, 35 GB.

– VOO hero: 44€ par mois, appels et SMS illimités, 27 GB.

– Proximus Mobilus Unlimited 5G Premium: 49,99€ par mois, appels et SMS illimités, 100 GB en Belgique + 50 GB ailleurs dans l’Union Européenne.

Le meilleur rapport qualité/prix

Notre choix. hey! 40 GB: 25€ par mois, appels et SMS illimités, 40 GB.

La sous-marque d’Orange frappe fort avec ses 40 GB de data contre 25€ par mois. Le plus proche concurrent, la coopérative Neibo, propose 10 GB de moins pour 5€ de plus.

Le revers de la médaille, c’est un service à la clientèle totalement dématérialisé. Pour s’abonner, communiquer avec hey! et gérer son compte, il faut exclusivement prendre la direction du site web. N’espérez pas téléphoner. L’assistance se fait par "chat" uniquement.

Le plus généreux

Notre choix. Proximus Mobilus Unlimited 5G Premium: 49,99€ par mois, appels et SMS illimités, 100 GB en Belgique + 50 GB ailleurs dans l’Union Européenne.

Plusieurs abonnements mobiles se targuent de proposer la data illimitée. C’est systématiquement faux. Généralement, après un nombre défini de GB, ces formules réduisent la vitesse de connexion jusqu’à rendre la majorité des usages frustrants de lenteur.

Proximus ne fait pas exception à la règle, même si l’opérateur adopte pour cet abonnement une position un peu différente. "Proximus se réserve donc le droit de limiter ou suspendre le service en cas d’une utilisation de plus de 100 GB/mois", précise l’opérateur.

Malgré cette limite à l’illimité, l’ancien Belgacom propose clairement l’abonnement le plus généreux en data: 100 GB en Belgique + 50 GB ailleurs dans l’Union Européenne.

Les réductions via les packs Ajouter un ou plusieurs abonnements mobiles dans un pack (Internet, TV, mobile et/ou fixe) permet d’obtenir des réductions intéressantes sur les tarifs des cartes SIM. Exemple chez Orange: la carte SIM Go Extreme (60 GB) coûte 31€ par mois dans un pack, contre 40€ souscrite en solo.

