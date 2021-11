Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 25 novembre.

La sélection de la rédaction Plus de 16.000 contaminations par jour et près de 300 hospitalisations quotidiennes Entre le 15 et le 21 novembre, 16.100 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 53% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour jeudi matin. + LIRE ICI Un Codeco s’annonce "dans les prochains jours" Les indicateurs de l’épidémie de coronavirus ne cessent de s’aggraver et un record de contaminations a même été atteint lundi dernier. + LIRE ICI 4 questions sur la vaccination Deux Belges sur cinq pensent que le vaccin peut donner la maladie contre laquelle il est censé vous protéger, selon une étude des mutualités libres. Voici quelques infos et quelques sites internet qui permettront de remettre vos informations sur la vaccination à jour. + LIRE ICI

1. Belgique

Après 20 mois de Covid, le délicat équilibre des maisons de repos

Entre l’humain et le sanitaire, la qualité de l’accueil et la rentabilité, les maisons de repos doivent (re) trouver un précieux équilibre. Reportage et rencontres au sein d’Accueil et solidarité, l’ASBL qui gère six résidences en région namuroise.+ LIRE ICI

Le médecin liégeois suspecté d’avoir délivré 2.000 faux CST arrêté

Un médecin originaire de la région liégeoise et suspecté d’avoir délivré 2.000 faux certificats de vaccination a été arrêté mercredi soir par la police judiciaire fédérale de Charleroi (PJF), a annoncé mercredi Vincent Fiasse, le procureur du Roi de Charleroi. + LIRE ICI

Ludivine Dedonder est à son tour testée négative au Covid

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a été testée négative au coronavirus. + LIRE ICI

Retard considérable du tracing dans les écoles

Depuis la reprise du tracing dans les écoles et l’envolée des contaminations, les call-centers régionaux sont débordés, rapporte Le Soir jeudi. Il faut parfois une semaine pour que l’école soit avertie d’un cas positif. + LIRE ICI

Des organisations flamandes de soins demandent au Codeco «d’appuyer sur le bouton pause»

Domus Medica, association flamande des médecins généralistes, Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen (l’association flamande des chefs de service) et l’organisation Zorgnet-Icuro, qui regroupe les hôpitaux flamands et plusieurs maisons de repos, demandent au Comité de concertation "d’appuyer rapidement et drastiquement sur le bouton pause", dans un communiqué conjoint publié jeudi. + LIRE ICI

2. Monde

L’Allemagne dépasse les 100.000 morts depuis le début de la pandémie

Plus de 100.000 personnes, 100.119 exactement, sont mortes du Covid-19 en Allemagne depuis le début de la pandémie, a annoncé jeudi l’autorité sanitaire fédérale (RKI), comptabilisant 351 décès sur les dernières 24h en pleine flambée des infections. + LIRE ICI