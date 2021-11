Des organisations flamandes de soins demandent au Codeco "d’appuyer sur le bouton pause"

Jan Jambon et Alexander De Croo. Photo News

Domus Medica, association flamande des médecins généralistes, Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen (l’association flamande des chefs de service) et l’organisation Zorgnet-Icuro, qui regroupe les hôpitaux flamands et plusieurs maisons de repos, demandent au Comité de concertation "d’appuyer rapidement et drastiquement sur le bouton pause", dans un communiqué conjoint publié jeudi.

Cette demande fait suite à la forte augmentation des contaminations au Covid-19 en Belgique. "Protégez les soins de santé et les patients et veillez à ce que nos écoles puissent rester ouvertes. Pas dans deux semaines, mais maintenant. Chaque jour de retard ne fera qu’aggraver les dégâts", demandent les associations.

Elles font également valoir que les chiffres des contaminations ont augmenté de 54% la semaine dernière et que les courbes des contaminations suivent actuellement le pire scénario élaboré par les biostatisticiens les semaines précédentes.

"Cela nous amènera - sans mesures supplémentaires - à plus de 1200 patients atteints du Covid-19 en soins intensifs en décembre. Dans ce scénario, il nous restera à peine 600 lits de soins intensifs pour fournir les soins nécessaires aux personnes ayant subi une crise cardiaque, une attaque ou un accident grave.", relèvent encore les associations.