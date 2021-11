Francq, Thierry Martin, Go West Young Man, etc.: nos 9 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 25 novembre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, une montre gousset plaquée or, un western muet, des villes, des femmes et un virus (oui, mais lequel?). Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Des villes et des femmes

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

C’est l’histoire de six femmes. Elles s’appellent Helen, Agnès, Liz, Ginette, Gerda et Mireille. Six femmes, et autant de destins brisés. Six victimes des hommes, de leur égoïsme, de leur jalousie ou de leur appât du gain.

De Key West à Bruxelles, de New York à Paris, d’Amsterdam à Marseille, Des villes et des femmes est une invitation au voyage immobile et à la découverte d’univers urbains. Avec, au programme, un soupçon de cruauté, un zeste d’humour noir et une pincée d’absurde. Sans oublier un peu d’amour, même s’il ne sort jamais vainqueur. Car, comme le dit la chanson, les histoires d’amour finissent mal, en général…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉMOUVANT

Oui, il est émouvant de retrouver le coup de crayon balbutiant, et néanmoins talentueux, de Philippe Francq. Et de les voir animer des scénarios imaginés, alors, par le facétieux Bob De Groot.

Le témoignage, encore moderne, d’une époque pas totalement révolue. Un bel objet pour les collectionneurs… et les autres.

+ L’interview de Philippe Francq

Dargaud Philippe Francq/Bob De Groot, 100 p., 19.99€.

2 Go west, young man

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

En quatorze histoires, Go West young man retrace la conquête de l’Ouest américain, de 1763 à 1938. Des conflits des grands lacs au désert du Mexique, les destins se succèdent. Trappeurs et pionniers, tribus indiennes, desperados et prostituées vont se battre et survivre dans les grandes plaines, les villes champignons et les guerres interminables.

Si les grands thèmes sont à l’honneur dans cet album, c’est le côté obscur des Hommes qui ressort, présentant avec un goût amer le rêve américain. Racisme, génocide indien, condition des femmes, guerres et misère.

Go West young man est un hommage au western, mais un hommage lucide.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AUDACIEUX

Ça, c’est du western: de 1763 à 1938, Tiburce Oger déroule 14 historiettes dessinées par 13 dessinateurs avec, pour point commun, une montre en or.

Le procédé est audacieux, mais permet de traverser une bonne partie de l’Histoire américaine. Génial.

Grand Angle Oger/Marini/Blasco-Martinez/Rossi/Rouge/Boucq/Toulhoat/Meynet/Prugne/TaDuc/Herenguel/Cuzor/Meyer/Bertail/LabianoGastine/Blanc-Dumont/Labiano, 112 p., 19.90€.

3 L’homme qui aimait les femmes

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Féministe avant l’heure, Reiser a, dans ses multiples dessins et albums, magnifié et pris le parti des femmes. Abordant d’innombrables sujets résonnant encore et toujours avec notre actualité (la liberté sexuelle, la maternité, le viol, l’avortement, le divorce, les violences conjugales, l’égalité hommes-femmes, etc.), il n’a jamais cessé de soutenir la cause féministe avec l’immense talent qu’on lui connaît.

Dans le présent ouvrage, retrouvez une anthologie de ses dessins, introduite par un texte de son biographe – Jean-Marc Parisis – et complétée de témoignages de personnalités féminines ayant côtoyé l’artiste ou en phase avec lui…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FÉROCE

Près de 40 ans après sa mort, le trait de Reiser est toujours aussi féroce, noir. Dans cette riche monographie, une "histoire du féminisme" se donne à lire et à analyser sous le crayon du turbulent dessinateur.

Avec audace et verve qui font trembler bien des mâles.

Glénat Reiser/Parisis, 240 p.,23€

4 No zombies (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Joseph était un zombie jusqu’à ce que le vaccin le ramène… Mais le goût du sang et l’esprit de la meute n’ont pas disparu en lui; il est aujourd’hui un No Zombie.

Il sillonne les routes pour sauver des zombies, un par un, et de rares survivants à l’agonie. Les No Zombies ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan, ils sont pourtant le dernier espoir du monde.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SYMPA

L’apocalypse zombie a eu lieu (clap 36… au moins), mais cette fois quelques braves se battent pour… inoculer un vaccin miraculeux capable de ramener les "morts" à la vie.

Une déclinaison sympa, qui inclut même… Elon Musk (toutefois rebaptisé) à l’intrigue. On est mordus.

Soleil Peru/Bornyakov/Dellac, 64 p., 15.50€.

5 La grippe

edpsciences - Le résumé de l’éditeur

Les virus de la grippe ont marqué l’Histoire par plusieurs pandémies et chaque année, sous ses airs de maladie banale, la grippe saisonnière fait des centaines de milliers de victimes. Ils infectent de nombreux animaux et entretiennent une relation particulière avec les canards, qui les disséminent à la surface de la planète.

Ces virus, véritables champions de la mutation, sont surveillés de très près, car nul ne peut prédire quand un nouveau virus apparaîtra.

Qu’est-ce qu’un virus? Comment arrive-t-il à nous rendre malade? Comment une maladie si bien connue peut-elle causer des pandémies? Autant de questions auxquelles ce livre va répondre, au travers de l’exemple de la grippe.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HYBRIDE

C’est bien le Covid… mais la grippe? Voilà un album hybride (entre fiches docu et planches de BD) tout trouvé pour tout savoir sur ce virus épidémique.

Le docteur-vétérinaire Bessière et le dessinateur Colombiè-Vivès sont prolixes, mais le graphisme un poil trop naïf peine à identifier le public-cible: enfants ou adultes?

edpsciences Bessière/Colombiè-Vivès, 80 p., 19€

6 Brigade Verhoeven (T.3)

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

"Qui connaît vraiment Alex? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour cela qu’on l’a enlevée, séquestrée, livrée à l’inimaginable?

Mais quand la police découvre enfin sa prison, Alex adisparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n’oublierien, ni personne.

Une intrigue aux apparences trompeuses et aux rebondissementssaisissants."

Notre avis en un mot (puis quelques autres): REDOUTABLE

" Je t’engage pour un enlèvement, et ça vire à la chasse au monstre!" Pour cette nouvelle adaptation d’une enquête imaginée par Pierre Lemaître, Bertho et Corboz continuent de mettre des couleurs sur le malsain et les idées noires, tout en se méfiant des apparences.

Redoutable.

Rue de Sèvres Lemaître/Bertho/Corboz, 76 p., 16€

7 Iznogoud (T.31)

IMAV - Le résumé de l’éditeur

L’ignoble vizir Iznogoud revient dans une forme éblouissante, prêt à toutes les ignominies pour enfin, devenir calife à la place du calife!

N’hésitant pas à s’entourer de tout ce que Bagdad la somptueuse compte de mages interlopes, de charlatans véreux et d’hommes de main sans scrupules, il ne recule devant rien pour piéger le bon Haroun El-Poussah: de l’échiquier enchanté qui escamote le perdant de la partie, aux toiles magiques de Dali Baba, Iznogoud multiplie les stratagèmes tordus pour arriver à ses fins.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CALEMBOURS

Passage de relais entre Nicolas Tabary à Elric, Moi, Calife… propose 5 récits courts dans lesquels Jul, Laurent Vassilian et Olivier Andrieu tentent enfin d’asseoir Iznogoud sur le trône du calife.

Sans succès… ni génie, à trop vouloir courir après Goscinny et remplir de calembours le moindre espace.

IMAV Jul/Vassilian/Andrieu/Tabary/Elric, 44p., 11.90€

8 Le dernier souffle

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Signé Thierry Martin, Dernier Souffle propose de suivre la traque obsédante et silencieuse, menée par un homme porté par le souffle de la vengeance.

Une traque immuable aux multiples rebondissements dont les plus terribles prédateurs ne seront peut-être pas ceux qu’on imagine…

Un western haletant né sur Instagram, un défi scénaristique et graphique, une improvisation maîtrisée, au jour le jour.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MUET

La forêt, la neige, une cabane: le cow-boy s’avance, fusil à la main, prêt à en découdre. La suite? Un enchaînement de cases en noir et blanc venues dérouler un western muet.

Visuellement, c’est fabuleux. Mais le scénario hoquette parfois et égare le lecteur.

Soleil Thierry Martin, 218 p., 26€.

9 Gataca

Philéas - Le résumé de l’éditeur

Quel lien entre onze psychopathes gauchers et l’homme de Cro-Magnon?

Alors que Lucie Henebelle peine à se remettre de ses traumatismes, l’ex-commissaire Sharko se voit relégué à des enquêtes de seconde zone. Telle la découverte du corps de cette jeune scientifique, battue à mort par un grand singe.

À nouveau réunis pour le pire, les deux flics plongent aux origines de la violence, là où le génome humain détermine son avenir: l’extinction.

Bienvenue à GATACA…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉSOTÉRIQUE

Ils sont partis pour en faire une série BD des romans de Thilliez!

Retrouvant le tandem Henebelle-Sharko, pas en très grande forme, Runberg et Brahy plongent un peu plus dans le monde malade et ésotérique du romancier pour une enquête infernale et noire à souhait, globe-trotteuse aussi.